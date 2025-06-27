中六罷團租不到場地掛看板質疑「施壓」 羅廷瑋：民意自然反應

中六罷團志工說，因很多人可能面對施壓不敢出租場地給罷團掛看板（記者蘇金鳳攝）

2025/06/27 23:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「中六敲羅」罷團志工小陳受訪說，罷免是針對個人，很多人都可能面對施壓，不敢出租場地給罷免團體掛看板，現在走在路上都是羅廷瑋的看板，罷團找不到場，只好改用布條。

立委羅廷瑋說，目前罷免團體在選區內出現租不到看板的情況，是民意自然的反應。根據最新民調，支持投下「不同意罷免」票已高達38.7％，遠遠超過支持罷免的 26.7％。這顯示主流民意已非常明確，全民拒絕對立、渴望安定拚經濟民生。當民眾已經厭倦意識形態、不願再被惡意罷免牽著走，就是一種最真實、最誠實的民意表達，這也正說明，惡罷已失去民心、喪失正當性。

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民進黨市議員黃守達及陳雅惠指出，公民力量先行，綠營民代全力相挺，在第三階段開始時，就發現罷團在承租看板有困難，但民進黨民代若發現罷團承租看板遇到阻礙，協助突破重圍，若真的無法掛看板，就掛布條顯示決心。

「中六敲羅」志工小陳則說，選舉及罷免不一樣，罷免是針對個人，因此很多人可能面對施壓就不敢提供，改用罷免長布條因應，呼籲民眾提供場地來懸掛。

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