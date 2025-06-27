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    IPAC聲援蕭美琴 外交部嚴正要求中國為密謀衝撞道歉

    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    2025/06/27 21:59

    〔記者方瑋立／台北報導〕副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國駐布拉格大使館武官駕車尾隨，密謀衝撞其座車進行恐嚇，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今（27日）發布聲明，直稱中國策動暴力構成國家恐怖主義，已跨越底線。外交部晚間再次強烈譴責中國漠視外交規範，及對人身安全的粗暴行為，並嚴正要求中國道歉。

    捷克軍情局證實，中國外交人員去年3月趁蕭美琴出訪期間，除了跟監騷擾外，更暗中策劃衝撞蕭的座車進行恐嚇。IPAC今天稍早發布聲明，譴責中國策動暴力已構成國家恐怖主義，且即使未遂也已跨越底線。

    IPAC指出，中國在他國境內策劃明目張膽、出於政治動機的暴力行為，是毫不尊重國際外交規範的政權；同時對蕭美琴及所有在海外可能遭受中國脅迫的台灣公民表達聲援，重申台灣的未來應由台灣人民決定，呼籲各國政府譴責中國此等令人無法接受的行徑。

    外交部晚間發布新聞稿對此表達誠摯感謝，並強調中國此等漠視國際外交規範及對人身安全的粗暴行為，以及對台灣處心積慮、變本加厲的惡劣打壓，充分顯露其行徑極為卑劣與無所不用其極，更為國際所不容。外交部再度強烈譴責，並嚴正要求中國道歉。

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