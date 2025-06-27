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    20年前舊姓名也照抄! 國民黨中市黨部罷免案造假 恐不只抄黨員名冊

    國民黨中市黨部。（記者張瑞楨攝）

    國民黨中市黨部。（記者張瑞楨攝）

    2025/06/27 22:15

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部「以罷制罷」，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，台中地檢署偵查時，傳喚多名被抄寫的證人（被害人），有證人被抄的名字，是他早已於20年前更改的舊名，還有位證人的地址是10年前舊址；更瞎的是一位證人，只有名字抄對，地址與身分證號碼，甚至連生日全都抄錯。

    陳姓民眾作證說，自己從未加入國民黨，從未參與罷免民進黨立委何欣純，也未曾授權代填，提議人名冊卻有自己名字，但是身分證號碼錯誤；饒姓民眾則作證說，他也不曾加入國民黨，從未參與罷免民進黨立委何欣純，提議人不是他本人簽名，而且提議人名冊的名字，是他2年前的舊名。

    另外，張姓民眾則作證說，他雖曾加入國民黨，但沒參與罷免民進黨立委蔡其昌，不同意也未曾授權別人幫他提議，且抄寫的地址，是他在8年前舊地址，他早已於2017年就搬走了；曾加入國民黨的江姓民眾也作證說，名冊的名字，是他20年前的舊名，地址也抄錯。

    更扯的是，洪姓民眾不曾加入國民黨，從未參與罷免民進黨立委何欣純，提議人的名字雖正確，但不是他本人簽名，且住址、身分證號碼與出生日期等資料，全部都錯誤，只有姓名正確；楊姓民眾也作證說，不曾加入國民黨，從未參與罷免，也不授權他人代寫，提議人名字是10年前的舊名，地址也是10年前的舊址。

    針對不曾加入國民黨，也不曾參與罷免連署，卻被抄錄為提議人名冊內，顯示國民黨抄錄的恐非只有黨員名冊，至於其他名單來源，台中地檢署起訴書中並未說明。

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