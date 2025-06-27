挺藍委呂玉玲 韓國瑜批：執政黨全面推動大罷免是民主退步

立法院長韓國瑜今晚與藍委王育敏都到桃園助講，力挺呂玉玲。（記者黃政嘉攝）

2025/06/27 22:08

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市6名國民黨立委罷免成案，第五選區立委呂玉玲今晚在平鎮區湧光市民活動中心舉辦政策說明會，立法院長韓國瑜與藍委王育敏到場助講。韓國瑜批評，執政黨全面推動大罷免，「這不是民主的進步，這是民主的退步！」呼籲鄉親一定要出來投下不同意票。

「呂玉玲加油！」韓國瑜在超過300名鄉親面盛讚呂玉玲問政認真、替鄉親爭取許多預算。他說，每當貴賓來到立法院，或見到總統，「每次都說台灣民主是我們全民的資產，每個台灣人血液的DNA都是民主」，卻推動大罷免，而且不是針對某一個立委，「是全面的喔！」針對在野黨全面封殺，包括先前罷免基隆市長謝國樑。各位好朋友，「這不是民主的進步，這是民主的退步！」希望鄉親這次一定要出來投下不同意票，「你不投，就是不支持呂玉玲。」

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韓國瑜喊話，打電話、聊天，告訴你的好朋友一定要出來投票，不投票，就放棄了一個優秀的立委，好的立委一定要留在立法院，代表鄉親，各位平鎮龍潭的好朋友一定要給呂玉玲力量，給她勇氣，出來投不同意罷免，讓她再一次站在立法院，代表平鎮、龍潭，呂玉玲問政、爭取預算會更努力，更重要的是，他要告訴全國鄉親、全世界的朋友，「台灣民主絕不能墮落掉，台灣民主一定要繼續進步。」

王育敏說，呂玉玲認真服務鄉親，過去為桃園爭取了1200億的預算，服務鄉親的案件超過20萬件，今天罷團罷免呂玉玲唯一的理由就是「輸不起！」沒有理由的罷免就是不公不義，呼籲有正義感的鄉親都應站出來，7月26日堅定反惡罷。

呂玉玲上台說，平鎮臨時車站在她爭取下，將於2026年5月正式啟用，平鎮作為桃園第3大行政區，未來將成為桃園重要的交通樞紐。為讓鄉親有更好的醫療照顧，桃園市立醫院已確定落腳南桃園，未來將有24小時的兒童急診服務，大為改善地方醫療照護體系，籲鄉親「讓有經驗會做事的呂玉玲繼續為大家服務，做市長張善政的後盾，未來為桃園爭取更多的預算和福利。」

鄉親一同比反罷免手勢。（記者黃政嘉攝）

立法院長韓國瑜今晚到桃園助講，超過300名鄉親到場。（記者黃政嘉攝）

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