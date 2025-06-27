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    譴責中國謀劃追撞蕭美琴 陸委會晚間遭恐嚇放炸彈

    蕭美琴去年3月訪問捷克遭中國駐外武官跟蹤。（資料照）

    蕭美琴去年3月訪問捷克遭中國駐外武官跟蹤。（資料照）

    2025/06/27 21:28

    〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今晚指出，接獲電子恐嚇郵件稱於所在之中央聯合辦公大樓（北棟）放置炸彈，並稱若於時限內未撤下關於副總統蕭美琴在捷克遭中共危險跟監新聞內容，將予引爆。

    陸委會已於第一時間完成報案程序，並經會同相關單位逐層安全檢查，未發現所謂炸彈或可疑物品，全案後續將由警方偵辦處理。

    捷克情報局日前證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中國駐捷克使館人員對其跟監、情蒐，甚至企圖駕車衝撞，嚴重威脅蕭美琴及隨行人員之人身安全。對此，陸委會今日上午嚴正抗議並強烈譴責中共惡劣行徑，要求中方應立即出面說明並公開道歉。

    不過，陸委會晚間指出，接獲電子恐嚇郵件稱於所在的中央聯合辦公大樓（北棟）放置炸彈，並稱倘時限內未撤下關於蕭副總統在捷克遭中共危險跟監之新聞內容，將予引爆。陸委會於第一時間完成報案程序，並經會同相關單位逐層安全檢查，未發現所謂炸彈或可疑物品，全案後續將由警方偵辦處理。陸委會嚴正譴責不法人士製造恐嚇、危害社會治安之違法行為，對於此種違法行為，政府將會依法處理。

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