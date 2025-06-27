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    藍白推不在籍投票！林智群揭「1後果」：恐投票當天才知道

    藍、白近期主推「不在籍投票」。示意圖。（資料照）

    藍、白近期主推「不在籍投票」。示意圖。（資料照）

    2025/06/27 23:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍、白2黨近期主推「不在籍投票」，雖然民眾黨強調不在籍投票，只在「台灣本土」進行，但律師林智群指出，這也會產生嚴重問題，因為他人「可以『幫』你申請不在籍投票」，「你在投票日當天去自己住家附近的投票所詢問，才知道自己的投票地在屏東。」

    林智群今（27日）於臉書粉專表示，雖然民眾黨說他們只推在「台灣本土」，進行不在籍投票，因此台商在中國不能進行不在籍投票。不過，林智群認為，「就算是台灣本土才能進行『不在籍投票』，也會產生嚴重問題！」

    林智群解釋，根據法案內容，只要提出「身分證正、反面影本」，就可以申請「不在籍投票」，「那今天如果你住台北，有人掌握了你的身分證影本，就可以『幫』你申請不在籍投票。」

    「結果會怎麼樣？」林智群提到，「投票通知『不會』寄到戶籍地給你，而是寄到『其他地方』去。」若有民眾住在台北市，結果被他人申請在屏東投票，且投票日當天才知道投票地在屏東，「請問一下，這筆爛帳算誰的？」

    最後，林智群重申，「要知道中國政府應該也蒐集很多人的身分資料，用這種方式，就可以有效干擾台灣選舉了。」更批評，「過去一年半以來，立法都亂投票，不知道自己在支持什麼法案？內容是什麼？後果是什麼？這次也一樣，根本不知道他們打開了什麼潘朵拉盲盒。」

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