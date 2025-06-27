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    首頁　>　政治

    韓國瑜 : 如果大罷免成功 台灣民主一場空

    立法院長韓國瑜、桃園市長張善政力挺立委萬美玲，呼籲民眾於7月26日，一定出來投不同意罷免。（記者謝武雄攝）

    立法院長韓國瑜、桃園市長張善政力挺立委萬美玲，呼籲民眾於7月26日，一定出來投不同意罷免。（記者謝武雄攝）

    2025/06/27 21:02

    〔記者謝武雄／桃園報導〕罷免桃園市第四選區立法委員萬美玲已經進入第三階段投票，萬美玲今晚在桃園區五中市民活動中心舉行反罷免說明會，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政也到場力挺萬美玲，呼籲民眾7月26日，一定出來投不同意罷免；韓國瑜批評大罷免不是民主政治是政治鬥爭，最後他還說「如果大罷免成功、台灣民主一場空」。

    韓國瑜說，去年剛選完，感覺今年又要選，這不是民主政治，是政治鬥爭，萬美玲5屆議員、2屆立委，鄉親都稱讚。韓國瑜反問，是不是越優秀立委越要罷免，這違反民主，身為院長在主席台上面，看著下面立委質詢哪個認真，問政紮實，一清二楚，而只要是萬美玲的質詢，都是有備而來，非常認真，中選會公布罷免投票名單後，這是他參加的第一場反罷免座談，民進黨一直喊大罷免大成功，這是要毀掉台灣的民主，如果大罷免成功，台灣民主就摧毀掉，若大罷免成功，台灣民主一場空。

    張善政市長說，萬美玲在立法院要求衛福部注意食安，要求衛福部把關萊豬流向，鐵路地下化正在做，最近行政院增加400多百億元，市府要分擔1/4，萬美玲在立院一直呼籲，預算追加不能讓市府負擔太多，他要謝謝萬美玲，100億可以蓋10所學校，下一代有多少好的福利，所以鄉親，這麼好的立委怎麼可以隨便罷掉。

    萬美玲說，擔任議員至今24年，每次都是大家幫忙，如今總統賴清德說利用選舉、罷免打掉雜質，但是沒有投票給你就是雜質嗎，總統可以這樣分裂嗎？希望大家不同意罷免，希望打造有愛，善良、和諧的國家，呼籲大家再投一次不同意罷免，讓她再贏一次。

    立法院長韓國瑜、桃園市長張善政力挺立委萬美玲，呼籲民眾於7月26日，一定出來投不同意罷免。（記者謝武雄攝）

    立法院長韓國瑜、桃園市長張善政力挺立委萬美玲，呼籲民眾於7月26日，一定出來投不同意罷免。（記者謝武雄攝）

    立委萬美玲在五中市民活動中心舉行反罷免座談會，現場湧入大批支持民眾。（記者謝武雄攝）

    立委萬美玲在五中市民活動中心舉行反罷免座談會，現場湧入大批支持民眾。（記者謝武雄攝）

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