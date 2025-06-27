中國「鹽城艦」視海峽中線執法線如無物 限縮小管作業範圍

澎湖漁船直擊中國軍艦，在海峽中線出沒。（漁民提供）

2025/06/27 20:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（27）日傳出澎湖漁船直擊中國軍艦，出沒在海峽中線，執法線視如無物，讓澎湖漁民捕捉小管更難了。

有澎湖漁民今日下午6時許，在東經119度11分 、北緯24度16分海域，發現1艘編號546疑似中國導彈護衛艦（舷號546），經查為「鹽城艦」，是中國人民解放軍海軍第10艘054A型導彈護衛艦，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。2011年4月27日下水，2012年6月5日入列，服役於北海艦隊驅逐艦第一支隊。

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根據澎湖漁船提供經緯度，位置在目斗嶼西北37浬，約中線附近，距離中線西北不到3海浬，在國際上屬於「公海」，各國軍艦都能無害通過，因此我國海軍也無權驅離，只能進行全程監控，但對於澎湖漁船而言，無疑是讓原本就限縮的小管漁場範圍，愈來愈小。

由於自去年澎湖大進滿88號漁船，「越界」在海峽中線以西捕捉小管，遭到中國海警船人船扣留多時，才繳納贖金放回人船，導致今年澎湖漁船只敢在海峽中線以東作業。

目斗嶼西北37浬，就是澎湖西北漁場，所以有大批澎湖漁船聚集作業，現在連中國軍艦都在此海域出沒，讓澎湖漁船作業範圍又被限縮更小。

中國軍艦出沒海峽中線，因當地為公海區。（記者劉禹慶攝）

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