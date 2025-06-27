倒數2天！罷免江啟臣補件差329份 罷團豐原設「前進搶救指揮所」收件

中八罷團於豐原火車站對面騎樓，設立「前進搶救指揮所」收件。（記者張軒哲攝）

2025/06/27 19:34

〔記者張軒哲／台中報導〕全台大罷免二階進入關鍵時刻，需要補件的罷團志工加緊衝刺，台中市罷免藍委中，以中八選區罷免立法院副院長江啟臣收件較為艱困，目前尚缺329份，將收件至28日深夜截止。公民團體今（27日）起在豐原火車站前設立「前進搶救指揮所」，與時間賽跑，為民主最後1哩路拚搏。

今日傍晚市議員謝志忠帶來300多份補件連署書交至現場，為最後關鍵時刻注入強大助力，讓連署書補件剩下329份，為團隊注入強心針。活動現場也一名女子高喊「反罷免」，謝志忠說，不同的聲音大家都給予尊重，也呼籲在三階投票民眾可踴躍參與，這就是台灣民主可貴之處。

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中八罷免領銜人廖芝晏表示，這一路我們遭遇太多不公，從盯哨監控到大量不合理剔除，中八走到這一步非常艱辛。江啟臣是最會躲的立委，絕不是外界看到的溫文儒雅書生。他選區人口流失、發展停滯，絕非他所吹噓的政績豐碩。唯有換掉江啟臣，地方才有機會重生。今年大罷免活動過程，東豐快速道路斷橋銜接，豐原也進行捷運可行性評估，就是罷免帶給國民黨立委的壓力。

立委林月琴透過視訊連線表示，民進黨是公民團體的後盾，中八只差一點點，就能進入投票第三階段。希望中八不要掉隊，一起迎向大罷免、大成功。立委沈伯洋視訊連線表示，全台31個罷免選區，罷團都非常辛苦，如今只剩台中幾區還在苦撐。中八幅員最廣、行動最難、剔除最重，但這一區，不能放棄，台灣民主不能讓江啟臣躲過檢驗。

中八罷團於豐原火車站對面騎樓，設立「前進搶救指揮所」收件，市議員謝志忠（右二）呼籲民眾響應。（記者張軒哲攝）

中八罷團於豐原火車站對面騎樓，設立「前進搶救指揮所」收件，民眾簽署同意書。（記者張軒哲攝）

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