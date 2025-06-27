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    7/26首波罷免投票 中選會：7/16零點起禁發布民調

    罷免投票日前10天起不得發布、散布民調，違者最高開罰新台幣200萬元。（資料照）

    罷免投票日前10天起不得發布、散布民調，違者最高開罰新台幣200萬元。（資料照）

    2025/06/27 19:28

    〔記者李文馨／台北報導〕傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案7月26日投票。中選會今天說，罷免案成立後，被罷免人或罷免民意調查資料的發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等8項目；罷免投票日前10天起不得發布、散布民調，違者最高開罰新台幣200萬元。

    中選會說，依「公職人員選罷法」規定，政黨及任何人自罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關被罷免人或罷免民意調查資料的發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源；並強調，未載明前揭應載事項及其他各式具民意調查外觀之罷免資料，均不得發布、報導、散布、評論或引述，但提議人之領銜人或被罷免人自行推估者，不在此限。

    中選會也說，依據「公職人員選罷法」第53條第3項規定，政黨及任何人自投票日前10天起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀的資料。換言之，7月16日凌晨0時起，就不得發布或散布民調。

    中選會提醒，違反上述規定發布民調者，將依公職選罷法第110條第6項規定，處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰；若為政黨、罷免案提議人的領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰20萬元以上、200萬元以下罰鍰。另外，如有檢舉案件，全國23個選務機關則會予以調查並依法處理。

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