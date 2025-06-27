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    大罷免之際不覆議！總統府公告 軍人加薪案生效

    總統府今發布總統令，軍人加薪案生效，行政院確定不覆議。（資料照）

    總統府今發布總統令，軍人加薪案生效，行政院確定不覆議。（資料照）

    2025/06/27 19:20

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白立委10日聯手表決三讀通過「軍人待遇條例修正案」，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月3萬元，行政院當時表示將採取合法合憲的救濟。不過，總統府在今（27）日發布總統令，公布「國軍退除役官兵輔導條例」第27之2條及「軍人待遇條例」第5條修正條文；行政院確定不覆議。至於後續是否釋憲？行政院昨表示，正與專家學者研議條文中的違憲爭議。

    行政院4月才為國軍大幅加薪，立院國民黨團竟又大加碼，於6月10日三讀通過修正「軍人待遇條例」，增加國軍待遇，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元，外界認為藍營修法加碼發錢，就是為救「大罷免」。對於修法，行政院雖稱將採取合法、合憲救濟方式，已決定不提覆議，後續則可能釋憲。

    行政院昨日指出，已於19日收到立法院三讀條文，政務委員與專家學者正共同研議條文中的違憲爭議，再審慎評估救濟手段；不過，依照規定，行政院若要提出覆議，須在收到修正條文當日的10天內提出，也就是6月28日。不過，由於總統府已公布修法，所以行政院確定不覆議。

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