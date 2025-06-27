台中罷免宣傳爆肢體衝突 黃健豪支持者搶旗幟、揮打志工成傷

婦人搶走罷團旗桿及看板，罷團志工上前阻止。（罷團提供）

2025/06/27 19:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市國民黨立委黃健豪罷免案進入投票程序，罷團「斷健行動」今在五權路口擺攤宣傳時，遭一名婦人搶旗幟、看板，翁姓志工為拿回旗幟，被對方持旗桿揮打受傷，到派出所提出傷害、搶奪、毀損等告訴，卻看到黃健豪服務處人員出現在派出所，質疑婦人是遭人指使、預謀犯案。

罷團指這是傷害民主的惡質行為，要求黃健豪約制支持者。黃健豪回應，罷免案造成各界的衝突與撕裂，支持者在社區門口與罷團有衝突，呼籲支持者冷靜面對。

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中五罷團翁姓志工指出，在北區五權路口場佈準備擺攤，旗幟還沒掛上，就有一名婦人叫囂「這是黃健豪的地盤，不可以在這裡宣傳罷免！」要搶另名70歲志工的旗幟，他回應，已依法申請在人行道宣傳，也向警局報備，對方跑去滑手機後，又跑來搶走罷免旗桿、旗幟和看板。

翁姓志工說，他見狀趕緊要拿回來罷免旗桿、看板等，遭到對方左右揮打旗桿打傷，眼鏡被打飛，臉部、胸口也被打傷，身上秘錄器也被搶走，他請志工報警後，以膝蓋壓制對方腰部在地，避免雙方受傷，警方2、3分鐘過來，對方才把物品還回。

中五罷團發言人台灣衣美局表示，事發時志工仍在現場佈置，這名婦人靠近後盯著手機看了幾秒，疑似接獲指令，就突然出手搶奪旗桿並揮舞攻擊志工，疑遭人指使，他說，從罷免第1階段連署至今，罷團成員不斷遭遇辱罵與干擾，如今更演變成實際攻擊，顯示反罷免方試圖以暴力恐嚇、打壓公民正當行使罷免權，這已嚴重違反民主精神。

市警二分局表示，當時獲報後趕赴現場，將現場罷團翁姓、蕭姓及簡姓志工，與鄧姓婦人帶回派出說明，翁姓志工對鄧女提告傷害、妨害自由、搶奪未遂告訴；鄧女也反告翁姓及蕭姓等2名志工傷害、毀損及妨害自由，警方經調閱監視器畫面，依法蒐證並受理相關告訴。

台灣衣美局表示，質疑婦人是遭人指使、預謀犯案，痛批這是傷害民主的惡質行為。（記者蔡淑媛攝）

翁姓志工為拿回被婦人搶走的罷免旗幟、看板，被對方持旗桿揮打受傷。（記者蔡淑媛攝）

婦人搶走罷團旗桿、看板，雙方發生衝突，警方獲報到場處理。（民眾提供）

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