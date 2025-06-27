中國密謀撞蕭美琴座車 IPAC24國議員齊聲譴責：已跨越底線

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）27日發表聲明，呼籲各國譴責中國政治暴力。（擷取自IPAC官方社群）

2025/06/27 19:33

〔記者方瑋立／台北報導〕捷克軍情局證實，副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至規劃衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天發布聲明譴責，若該計畫得逞，將構成國家恐怖主義。即使未遂，這樣的行為本身亦已跨越底線。一個願意在他國策劃如此明目張膽、出於政治動機的暴力行為的國家，絕非一個尊重國際外交規範的政權。

共同簽署聲明的台灣IPAC共同主席、民進黨立委范雲今晚向記者說，除感謝IPAC敦促各國共同譴責中國政治暴力外，她也相信，中國的行為不會使我們恐懼，反而使台灣人更能看得更清楚。

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捷克公共媒體近日披露，該國軍情局局長證實，2024年3月蕭美琴訪問布拉格期間，中國駐布拉格大使館的武官部門被指企圖製造條件，發動「示威式實體攻擊」，具體計劃包括駕駛使館車輛衝撞載有蕭副總統當選人的座車。

對IPAC今天發表正式聲明，對此消息表達震驚及譴責。聲明指出，若該計劃得逞，將構成國家恐怖主義。即使未遂，這樣的行為本身亦已跨越底線。一個願意在他國策劃如此明目張膽、出於政治動機的暴力行為的國家，絕非一個尊重國際外交規範的政權。

IPAC強調，我們聲援蕭美琴副總統，亦聲援所有在海外有可能遭受中國國家脅迫的台灣公民。我們重申，台灣的未來應由台灣人民及其代表決定。同時，IPAC呼籲各國政府譴責中華人民共和國此等無法接受的行徑。

聲明由IPAC各國成員，包括澳、加、印、巴拉圭、索羅門群島、英國、烏克蘭及歐盟各國等24國、49人簽署，另外包括我國IPAC共同主席范雲，以及民眾黨立委陳昭姿，合計25國51人。

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