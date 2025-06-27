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    此案與大罷免息息相關！ 法庭直播三讀 國民黨動員簡訊曝光 沈伯洋：心情很糟

    沈伯洋今日在臉書發文，貼出一張手板截圖說，就是國民黨黨團表決前傳的簡訊。（擷取自沈伯洋臉書）

    沈伯洋今日在臉書發文，貼出一張手板截圖說，就是國民黨黨團表決前傳的簡訊。（擷取自沈伯洋臉書）

    2025/06/27 18:36

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團推動「法庭直播」，其所提「法院組織法修正草案」5月23日逕付二讀，藍白今聯手在立法院院會三讀通過。表決前國民黨發出簡訊動員投票，表示此案與大罷免息息相關，讓沈伯洋質疑「堂堂所謂司法改革，其實是政治交換？」他也難過表示，自己心情現在非常糟糕，「專業永遠被放在地上踐踏。」

    沈伯洋今日在臉書發文，貼出一張手板截圖，該手板內容寫，「今日下午5點將處理法院組織法有關法庭直播之修法，此案關係重大，不但攸關藍白持續合作且與大罷免息息相關，懇請委員共體時艱，務必於今日下午4點30分前進議場待命表決，俾利表決通過再修正動議。謝謝」。

    沈伯洋解釋，這就是今天國民黨黨團表決前傳的簡訊。他表示，根據內容，毫無共識的法庭直播，原來是藍白拿來交換「防止大罷免」。他也質疑，堂堂所謂司法改革，其實是政治交換？

    最後，沈伯洋也表示，自己現在的心情，甚至比當初國會濫權條文通過時還要糟糕，「專業永遠被放在地上踐踏。」

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