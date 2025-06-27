為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    西嶼之光！橫礁女兒陳玉秀接觀光署長 西嶼鄉長跨海祝賀

    澎湖女兒陳玉秀接任觀光署長。（西嶼鄉公所提供）

    澎湖女兒陳玉秀接任觀光署長。（西嶼鄉公所提供）

    2025/06/27 19:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕正港西嶼之光！來自澎湖縣西嶼鄉橫礁村的陳玉秀今（27）日接任交通部觀光署長新職，西嶼鄉長李添進專程跨海祝賀。而卸任署長周永暉是立委楊曜表哥，而楊曜就是西嶼合界人，與橫礁僅一村之隔，西嶼人才輩出。

    交通部觀光署長周永暉今天卸任，與新任觀光署長陳玉秀交接，2人都與西嶼鄉關係淵源頗深，新任署長陳玉秀出身西嶼鄉橫礁村。家鄉出了如此優秀、出類拔萃的傑出人才，鄉長李添進特地出席觀禮。

    新任觀光署長陳玉秀為台北科技大學經營管理碩士，歷任台北市文化基金會松山文創園區總監、月眉國際開發公司（麗寶樂園）特助與發言人，協助整合麗寶樂園、Outlet mall及福容飯店成為麗寶度假區，還曾任台北市電腦公會經理，巧合的是福容飯店在澎湖興建新飯店，8月份即將完工啟用，成為澎湖新地標。

    觀光署長陳玉秀是改制署後第一位女性署長、第一位出身民間業界的署長，也是首位不具公務人員身分的觀光首長。陳玉秀是原澎管處長、現馬管處長洪志光同學，2人都是澎湖之光，都在為台灣觀光努力打拚，創造更好的觀光產值。

    西嶼鄉長李添進專程出席典禮祝賀向西嶼女兒陳玉秀。（西嶼鄉公所提供）

    西嶼鄉長李添進專程出席典禮祝賀向西嶼女兒陳玉秀。（西嶼鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播