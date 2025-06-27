西嶼之光！橫礁女兒陳玉秀接觀光署長 西嶼鄉長跨海祝賀

澎湖女兒陳玉秀接任觀光署長。（西嶼鄉公所提供）

2025/06/27 19:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕正港西嶼之光！來自澎湖縣西嶼鄉橫礁村的陳玉秀今（27）日接任交通部觀光署長新職，西嶼鄉長李添進專程跨海祝賀。而卸任署長周永暉是立委楊曜表哥，而楊曜就是西嶼合界人，與橫礁僅一村之隔，西嶼人才輩出。

交通部觀光署長周永暉今天卸任，與新任觀光署長陳玉秀交接，2人都與西嶼鄉關係淵源頗深，新任署長陳玉秀出身西嶼鄉橫礁村。家鄉出了如此優秀、出類拔萃的傑出人才，鄉長李添進特地出席觀禮。

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新任觀光署長陳玉秀為台北科技大學經營管理碩士，歷任台北市文化基金會松山文創園區總監、月眉國際開發公司（麗寶樂園）特助與發言人，協助整合麗寶樂園、Outlet mall及福容飯店成為麗寶度假區，還曾任台北市電腦公會經理，巧合的是福容飯店在澎湖興建新飯店，8月份即將完工啟用，成為澎湖新地標。

觀光署長陳玉秀是改制署後第一位女性署長、第一位出身民間業界的署長，也是首位不具公務人員身分的觀光首長。陳玉秀是原澎管處長、現馬管處長洪志光同學，2人都是澎湖之光，都在為台灣觀光努力打拚，創造更好的觀光產值。

西嶼鄉長李添進專程出席典禮祝賀向西嶼女兒陳玉秀。（西嶼鄉公所提供）

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