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    潘孟安澄清賴清德「雜質說」 傅崐萁：相信人民選出來的立委沒雜質

    國民黨團總召傅崐萁（左起）與總統府祕書長潘孟安。（記者陳逸寬攝）

    國民黨團總召傅崐萁（左起）與總統府祕書長潘孟安。（記者陳逸寬攝）

    2025/06/27 18:56

    〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統在團結十講中提及「打掉雜質」說，引發在野黨不滿。總統府秘書長潘孟安今偕大法官被提名人拜會立法院國民黨團，他受訪時替賴總統澄清，這只是形容百鍊成鋼的淬鍊過程，並沒有講誰或是任何一件事情。國民黨團總召傅崐萁則說，各黨立委都是台灣人民選出來的，「我相信裡面沒有所謂的雜質」。

    傅崐萁表示，對於這個百鍊成鋼要不斷的淬鍊，我們的國民就希望安居樂業，可能國家不宜有太多的這些淬鍊的動作，畢竟各行各業都在努力的工作，人民生活不易，希望國家能夠能夠休養生息，這是人民共同的期待。

    傅崐萁說，至於怎麼樣淬鍊，有什麼樣的雜質，這都是看心田了。他相信國民黨的立委應該都是蠻優秀的，也是經由人民一票一票選出來的國會議員，包括民進黨、民眾黨、國民黨和無黨籍都是由2300萬的台灣人所選出來的國會議員，「我相信裡面沒有所謂的雜質」。

    傅崐萁說， 如果某些立委是雜質的話，那選他的國民是不是也是雜質？所以他希望這個事情國內不要再有相關的高層再來提這個事情，因為現在台灣需要的是團結。

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