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    北市音圖中心工程費修正案 議會二度闖關失敗

    音圖中心完工模擬圖。（文化局提供）

    音圖中心完工模擬圖。（文化局提供）

    2025/06/27 18:00

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（音圖中心）新建工程預算修正案，今（27日）二度闖關議會二讀。社民黨議員苗博雅對此案提但書，包含工程應如期如質完工，且不得增加經費、減項發包；以及市府應提出決策檢討究責報告，議會備查後始得動支預算。

    教育委員會召集人秦慧珠、議長戴錫欽認為不需要但書，秦慧珠主張乾脆送政黨協商；最終，苗博雅提清點在場議員額數，因員額不足半數散會，本案暫擱，預計下週一臨時會再審。

    音圖中心新建工程數度流標，北市文化局評估原本71.6億元工程要增加43.3億元，25日送大會二讀，不過苗博雅認為增加幅度太高，因而暫擱。

    該案今再度闖關大會二讀，苗博雅表示，經過與文化局、教育局及工務局溝通，局處都表達箇中難處，他也願意體諒，不過要求針對此案下兩點但書，包含工程應如期如質完成，總工程經費不得再增加，且不得減項發包；市府應提出音圖決策歷成檢討究責報告，經議會備查通過後，工程費預算使得動支。

    不過，秦慧珠表示，教委會對於此案非常重視，針對此案也三度有所討論，跨黨派的議員都針對苗博雅的疑慮討論過。她也指，不得再增加預算，本就是議會監督預算準則，而音圖中心工程設計也不會有減項發包問題；此外，究責部分本就是議員關心的，可以列為建議事項，但不應以此卡預算。

    戴錫欽也說，第一點不得增加預算、減項發包，本就是議會的立場，沒必要再寫一次；至於第二點究責部分，建議可以附帶決議方式，以免卡預算造成工程再延宕。

    苗博雅強調，過去有太多跳票案例，希望透過白紙黑字讓市民知道議員的態度，也讓市府認知承諾不能隨意跳票，否則有政治責任。隨後，苗也提出額數問題，清點在場人數，最終出席人數24人未達法定標準，戴錫欽宣告散會，此案等同暫擱。

    音圖中心工程費修正案，二度闖關市議會大會失敗。（記者甘孟霖攝）

    音圖中心工程費修正案，二度闖關市議會大會失敗。（記者甘孟霖攝）

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