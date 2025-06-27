「法庭直播」立院三讀！綠批全黨救一人

立法院院會今三讀通過「法院組織法部分條文修正草案」，立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者陳逸寬攝）

2025/06/27 18:16

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院民眾黨團推動「法庭直播」，其所提「法院組織法修正草案」已於5月23日逕付二讀，藍白今日聯手在立法院院會三讀通過，明定法庭直播的規定，包括在法律審（最高法院、大法庭）採「原則公開、例外不公開」，而在事實審（高等法院、地方法院）則採「原則不公開、例外公開」等方式公開播送等，修正的條文，自公布後3個月施行。

民眾黨團推動「法庭直播」，26日朝野黨團協商未取得共識，藍白今聯手在立法院院會通過將「法院組織法修正草案」等案排入討論事項，立法院長韓國瑜在報告事項以後裁示黨團協商，約1小時後達成共識，於下午協商後，進行條文的表決處理。協商時司法院、法務部代表及民進黨團均反對修法，韓國瑜裁示因無法達成共識，送院會處理。

請繼續往下閱讀...

院會廣泛討論階段，民進黨立委大量登記發言表達反對，並在議場中擺上「黃國昌一人綁架全立院」、「法院非秀場，當事人不是網紅」、「真相不是靠流量」等標語。民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團對這次修法有3個反對，分別是反對一人綁架全立院、急就章式的法庭直播；反對全黨救一人（前民眾黨主席柯文哲），為個案量身定做的法庭直播；反對藍白合、政治交易式的法庭直播。

民眾黨立委林國成則表示，這次修法是要讓陽光進入法庭，沒有什麼暗盤，事實審與法律審也區分得很清楚，是否公開播送也由法官裁定，為何要誤解，而且「這部法通過，柯文哲用不到」。國民黨立委均未登記發言，表決時藍白挾人數優勢三讀修正通過。

法律審部分，三讀條文明定，最高法院、大法庭於公開行訴訟的言詞辯論及裁判的宣示時所為的錄音、錄影，應以適當方式實施公開播送。但有妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或造成個人生命、身體、隱私或營業秘密重大損害之虞者，得裁定不予公開播送。

至於事實審，三讀條文規定，高等法院、地方法院所為的錄音、錄影，不予公開播送。但審理涉及重大公共利益或社會矚目的案件，得審酌與公共利益的關係、審判程序的公平性、程序參與人及他人權益的均衡維護等一切情狀後，就於公開行訴訟的言詞辯論及裁判的宣示所為的錄音、錄影，依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。

三讀條文規定，若不服高等法院、地方法院是否公開播送的裁定，得為抗告。但為避免審判程序延宕過久，抗告無理由者，抗告法院應以裁定駁回；抗告有理由者，抗告法院應以裁定將原裁定撤銷，並自為裁定抗告。

三讀條文規定，考量公眾知的權利及審判公平性的權衡，如果是依法以不公開法庭行的案件、適用簡易或小額訴訟程序的民事案件、適用簡易或交通裁決事件訴訟程序的行政訴訟案件、最重本刑5年以下有期徒刑的刑事案件，以及適用家事事件法、少年事件處理法、智慧財產案件審理法或商業事件審理法審理的案件，不得公開播送。

三讀條文明定，進行公開播送時，參與訴訟程序者有正當理由確信公開播送其錄音、錄影，有危害其生命、身體、自由、隱私或財產，或是嚴重影響審判的公平性，得依聲請或依職權，將其錄音、錄影予以變聲、變像或其他無法直接識別該個人的方式為之。

三讀條文也規範，法庭開庭時，應保持肅靜，不得有大聲交談、鼓掌、吸煙、飲食物品、自行攝影、錄音、錄影及其他妨害法庭秩序或不當行為。違反規定者，審判長得命其停止該行為、禁止其進入法庭或命其退出法庭，必要時得命看管至閉庭時，其已攝影、錄音或錄影者，審判長得命其消除該攝影、錄音或錄影的內容。

立委黃國昌（中）率民眾黨團在完成立法後發言。（記者陳逸寬攝）

民進黨團反對法庭直播，指「黃國昌一人綁架全立院」，反對全黨救一人（柯文哲）。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法