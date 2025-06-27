街頭鞠躬挺罷傅身影感動網友 葉霸老師：不只為了花蓮也是為台灣

已快要80歲的退休教師「葉霸」葉春蓮背後插著「同意罷免」旗幟，連續多日跟著罷團一起站街頭，不斷對路過車輛鞠躬。（記者王錦義攝）

2025/06/27 18:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕天氣炎熱，為支持大罷免，呼籲罷免傅崐萁，已快要80歲的退休教師「葉霸」葉春蓮背後插著「同意罷免」旗幟，連續多日跟著罷團一起站街頭，不斷對路過車輛鞠躬，網友看了直呼，「你怎麼能夠不被葉霸感動？」葉霸老師說，鞠躬是致謝也是致歉，她今晚（28日）會參加罷傅聯軍大會師，現場講述為什麼要罷免傅崐萁。

葉春蓮老師最近下午、晚上都會跟著罷團「曙光花蓮」到市區站街口拉票，呼籲罷免傅崐萁第三階段投票一定要投下同意票，各站2小時，很多民眾擔心她太操勞，她說，從年輕的時候就非常注重健康，在教導學生的時候，就告訴學生獲得健康最重要的就是做運動，會帶著學生一起跑步；常常去運動，不是只有讓身體健康，運動時候也會感覺到非常快樂，也在運動場合交到很多志同道合好朋友，謝謝大家的關心，她參與活動都會量力而為。

請繼續往下閱讀...

「我站出來是為了你們喔，你們年輕人一定要回家投同意罷免喔！」葉春蓮說，只剩下一個月決勝負，真的是沒有辦法，無法待在家裡，一定要出來，一定要做一點事。傅崐萁非罷掉不可，不是為了花蓮而已，是為了台灣，如果不把傅崐萁罷掉，很難想像台灣是不是更可能變成香港第二，讓中共從立法院下手，把我們的民主法治沒收，台灣就很困難，大家要一起來想到這個堂皇的大目標。

葉春蓮說，台灣的自由民主相當可貴，「我們站在這裡同意罷免，傅崐萁的支持者站在對面反罷免」，大家可以較量、較勁，很多駕駛對同意罷免豎起大拇指、拍手、揮手的，也有看到就是大拇指往下壓倒讚，但她還是跟反對者鞠躬，說謝謝，也是道歉，謝謝反對者一同關心這個事情，這是花蓮的大事，也是台灣的大事，她寧願有人一起來關心「為什麼要罷免，為什麼不贊成罷免？」相信經過大家思考後，再來做這個選擇，她覺得很好。

對於傅崐萁邀請交通部長陳世凱到花蓮考察，國民黨同時大動作刊登攻擊廣告，葉春蓮說，傅崐萁說的話都非常值得商榷，因為中央不停的補助經費都有憑有據，把這個經費補助到東部來都一清二楚，傅崐萁講的每一句話都不能夠相信，就像是蘇花安，部落的協調會傅崐萁一次都沒參加，卡了4、5年，傅崐萁就反過來說是中央執行不力，但傅崐萁連在立法院開會期間，都可以帶著一堆立委跑去中國北京去見統戰主管。

退休教師「葉霸」葉春蓮背後插著「同意罷免」旗幟站街頭。（記者王錦義攝）

退休教師「葉霸」葉春蓮說，傅崐萁非罷掉不可，不是為了花蓮而已，是為了台灣。（記者王錦義攝）

退休教師「葉霸」葉春蓮跟著罷團站街頭。（記者王錦義攝）

退休教師「葉霸」不斷對路過車輛鞠躬。（記者王錦義攝）

「葉霸」葉春蓮跟著罷團站街頭。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法