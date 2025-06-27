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    首頁　>　政治

    海外女粉絲拍「五月天隧道」被強迫刪照 蔣萬安要求警局法辦

    五月天歌曲《任意門》歌詞提及北市自強隧道，許多五迷會特地到自強隧道打卡。（資料照）

    五月天歌曲《任意門》歌詞提及北市自強隧道，許多五迷會特地到自強隧道打卡。（資料照）

    2025/06/27 17:10

    〔記者甘孟霖／台北報導〕網路上近期瘋傳，一名疑似海外五月天女粉絲，拍攝歌曲中曾出現的景點「自強隧道」，卻被一名台灣民眾質疑有中國口音，有不良企圖，強迫要求刪除照片。對此，台北市長蔣萬安今（27日）表示，不能為政治犧牲人性，如警局接獲報案，會要求追究相關責任。

    五月天歌曲《任意門》歌詞當中提及自強隧道，主唱阿信也曾提及自強隧道對自己的意義，因此許多五迷都會特地拍攝自強隧道打卡，也是與偶像的一種連結。

    近日網路上瘋傳，一名網友發文表示，看見一名女子拍攝自強隧道，對方自稱來自港澳，但說話卻是中國口音，稱因隧道漂亮所以要拍攝，他則要求刪除隧道照片，並以手機拍攝質問「妳為什麼要拍隧道」？該女子則一臉驚詫，快步走開。

    蔣萬安今出席「全聯公益挺台灣感恩茶會」活動，會前被問到此議題，他表示不論是最近在校園被稱為「雜質」的孩子，或是這位被「獵巫」的女粉，都讓他感到非常心疼，過去我們驕傲的人情味為什麼走味了？

    他強調，不能為了政治犧牲人性，他也看到相關新聞報導，這位五月天粉絲還被要求刪除照片，如果警局有接獲報案，他會要求警局依法追究相關責任。

    蔣萬安出席「全聯公益挺台灣感恩茶會」。（北市府提供）

    蔣萬安出席「全聯公益挺台灣感恩茶會」。（北市府提供）

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