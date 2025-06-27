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    盧秀燕致詞驚傳槍聲! 消防隊出糗 示範瓦斯空氣槍卻提前「放炮」

    台中市長盧秀燕參觀雙崎消防分隊。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕參觀雙崎消防分隊。（記者張軒哲攝）

    2025/06/27 16:57

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕今天到台中市和平區視察，下午在雙崎消防分隊和派出所參訪致詞之際，現場驚傳2聲槍聲，盧秀燕幽默說，是否禮炮相迎？交代在旁的市警察局長李文章了解。所幸現場2聲槍聲是瓦斯空氣槍聲，且確實是要示範操作給盧秀燕參觀，不料提前試放。

    盧秀燕今日在博屋瑪國小參訪，師生以原住民禮炮相迎。她下午致詞聽到兩聲槍響，幽默地笑稱，是放禮炮迎賓嗎？現場一片笑聲。據了解，現場2聲槍聲，是消防隊的瓦斯空氣槍聲。

    台中市府消防局指出，和平區假日人潮湧入山林步道與熱門重機路線，雙崎分隊除平日守護災害現場，也積極推動防火宣導，成功讓轄區連續5年清明節無公墓火警發生，展現出長期深耕的宣導成果。分隊中更有3位原住民同仁，執行族語宣導防火防災工作時格外貼近族人需求，服務溫度十足。

    為提升救災效率，市府近年投入多項救災設備更新，雙崎分隊新獲配的「紅外線熱顯像儀Bullard NXT Pro」，以高畫質影像、輕便操作與耐衝擊設計，大幅提升搜救效率與安全防護，加上新水箱消防車、防火毯等專業裝備，全面強化和平地區災害應變能力。

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