國合會培訓逾500名友邦青年、運動員 成果列聖露西亞提交聯合國報告

露國教育部常任秘書Kendall Khodra頒發結訓證書。（國合會提供）

2025/06/27 16:54

〔記者方瑋立／台北報導〕財團法人國際合作發展基金會駐聖露西亞技術團「青年及婦女賦權計畫」6月25日於聖露西亞國家技能發展中心舉辦「技術技能專業培訓與就業機會計畫」（縮寫為SPORTS）的結業典禮，合計55名16到35歲青年與運動員完成為期6個月的專業訓練課程，其中更有25人成功就業，成果納入聖露西亞2025年的國家自願審查報告中。

我駐聖露西亞大使蘇瑩君、聖露西亞青年發展及體育部部長Kenson Casimir、教育部常任祕書Kendall Khodra等人出席結業典禮，見證學員的學習成果。

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蘇瑩君致詞說，SPORTS計畫是台灣與聖露西亞長期合作致力於包容性發展的具體成果之一，藉由雙邊的共同投入，協助具運動背景的青年探索多元職涯發展的可能。

露國Casimir部長則感謝台灣長期對該國青年政策的支持，強調本計畫不僅提升青年職能，更強化他們勾勒未來的信心，期盼雙邊合作繼續深化，為更多青年點燃希望。

國合會說明，「青年與婦女經濟賦權計畫」自2021年11月啟動以來，國合會技術團與聖露西亞政府攜手合作，結合聖露西亞亞瑟．路易斯社區大學（SALCC）、聖露西亞青年經濟局與國家技能發展中心等重要夥伴，已成功地培訓525位學員，提供640家微型與小型企業商業諮詢，並有161家企業獲得COVID-19疫情後的紓困與經營重整輔導。

國合會副祕書長謝佩芬指出，SPORTS的職能訓練幫助學員習得實用的職場技能，並有機會參與該國國家技能檢定，在55位培訓的學員中已有25位成功就業，彰顯本計畫培訓與就業接軌的實效。這些成果已納入聖露西亞政府2025年提交聯合國的國家自願審查（Voluntary National Review, VNR）報告中，展現台露技術合作對永續發展的具體貢獻。

聖露西亞青年發展及體育部部長Kenson Casimir致詞。（國合會提供）

我駐聖露西亞大使館蘇瑩君致詞。（國合會提供）

國合會駐聖露西亞技術團李宜龍團長頒發證書。（國合會提供）

國合會駐聖露西亞技術團「技術技能專業培訓與就業機會計畫（Specialized Programs and Opportunities Relating to Technical Skills, SPORTS）」共有55位16至35歲的青年與運動員完訓。（國合會提供）

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