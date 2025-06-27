潘孟安偕7大法官被提名人拜會立院 傅崐萁：死刑是必考題

國民黨團總召傅崐萁（左起）與總統府秘書長潘孟安。（記者陳逸寬攝）

2025/06/27 16:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕總統府秘書長潘孟安今偕大法官被提名人拜會立法院國民黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，超過八成的國人都希望「維持死刑」，七位大法官被提名人面對這一題在國會詢答中的必考題，要有一個很明確的立場和回答。

司法院長提名人為台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長提名人為最高法院法官蘇素娥，大法官提名人為中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、政大法學院特聘教授詹鎮榮、前考試委員現任台北大學法律學系陳慈陽。

請繼續往下閱讀...

國民黨團關切被提名人對死刑看法，傅崐萁表示，超過八成的國人都希望堅守司法最後的底線，「就是死刑應該來維持」，這是國人一個基本安全的期待，自從這個死刑要一致決之後，確實造成很多過去已經發生的悲劇再次在傷口上殺人，甚至這些泯滅人性的這些兇犯最後逃脫了死刑的判決，讓國人感受有高度的沮喪；這一題是在國會的詢答中的必考題，七位大法官要有一個很明確的立場和回答。

傅崐萁表示，希望國家的憲政能夠在正確的體制上持續的往前邁進，也希望未來的大法官會議能夠職權相輔，更尊重三民主義、中華民國憲法，對國會的職權能夠予以相當的尊重；相信大家能夠齊心合力，讓國家能夠有更好、更光明的發展。

潘孟安表示，他相信總統和立法院都是憲政機關的擁護者，司法院的大法官更是在憲法的擁護者，所組成的憲法法庭更是在人民陳情或是憲政爭議的釋義機關，所以這個組成是整個憲政運作很重要的一環。

潘孟安表示，這次的提名在專業背景上相當的多元，有兩位法官、兩位檢察官、三位的法政學者，不但具備了實務與學術的搭配相信也是未來憲法法庭最好的組成人選，也希望立法院能夠支持，得到國民黨團的支持。

對於上一次的提名沒有通過，而這次提名的七位大法官是否可以順利通過？潘孟安表示，之前沒有通過我們當然表示遺憾，也尊重立法院的決定，這一次再重新提名，希望能夠得到各黨團的支持，這是我們最大的一個目標，「大家在履行憲法所賦予的責任，我想這一點我們相當有信心」。

媒體詢問現在正值大罷免時期，是否擔心朝野撕裂影響到投票結果？潘孟安表示，同意權與否是在委員的身上，不是在被提名的身上，經過立法院審議通過 行使同意權這是憲政機制；至於很多的時事，他今天就不在這裡去做回應。

司法院長被提名人蔡秋明表示，他目前在台灣高能法院擔任主任檢察官，這次有機會獲得提名擔任大法官及司法院院長的這樣子的一個機會，他非常感謝。在這一段期間他也得到很多朋友的關心跟打氣，希望這次的提名能夠得到立法院的支持，讓憲法的運作能夠維持，讓台灣的未來更美好。

國民黨團副書記長謝龍介表示，國人對於司法捍衛社會公平的正義，有很重要的期待，尤其是大法官的角色；最近很多司法案件和司法過程也好讓很多國民非常失望，希望在這次的答詢裡，能夠答覆讓國民高度期待和安心的答案，國民能安心，立委也能安心投下同意票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法