賴總統說，頒贈大橋會長「大綬景星勳章」，除了彰顯大橋會長的卓越貢獻，也表達我們最深的感謝。（記者蘇永耀翻攝）

2025/06/27 16:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（27）日上午頒授「日本台灣交流協會」前會長大橋光夫「大綬景星勳章」，表彰其推動台日交流的堅定信念與不懈努力，更像家人一樣用心關懷台灣。

賴清德表示，每一次與長年並肩打拚的大橋會長相聚，都感到格外溫暖親切。記得去年見面時大橋會長說：「我時常在想，日本能為台灣做什麼、台灣能為日本做什麼，因為兩國彼此相互關懷，才能建構如此緊密的關係。」這段話正是台日之間最動人的詮釋。

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他提到，大橋會長從2011年開始擔任「日本台灣交流協會」會長，不僅經歷馬英九前總統、蔡英文前總統任期，在他上任後也持續為台日關係積極貢獻。

總統指出，這14年來台日簽署超過50項重要協定，涵蓋經貿、漁業及租稅等各領域。在2017年「台灣日本關係協會」與「日本台灣交流協會」也相繼完成更名，強化了台日關係的實質內涵及意義。這些豐碩的成果都奠基於大橋會長堅定的信念與不懈的努力。

總統說，代表台灣人民頒贈大橋會長「大綬景星勳章」，除了彰顯大橋會長的卓越貢獻，也表達我們最深的感謝。

隨後，大橋光夫會長致詞表示，台日關係不只值得誇耀，更可以成為世界上兩國關係的最好典範，值得其他國家學習，這也是包括總統以及許多相關人士共同努力的成果。

大橋指出，現今國際情勢相當嚴峻，許多鄰國之間發生戰爭或衝突。此外，現在核武器有逐漸擴張的趨勢，一旦使用核武，對國與國之間會造成相當大的傷害，有些國家甚至把核武當成威脅的工具，對世界局勢造成動盪及影響。

大橋表示，台灣與日本並未擁有核武器，值得誇耀。我們因此可以向世界宣示，沒有核武器的世界是和平的世界。

大橋會長指出，世界聯邦協會的宗旨是促進世界和平，在世界各國都有分部，日本是其中最具代表性的國家之一，也期盼能夠實現世界和平的目標。他擔任日本台灣交流協會會長14年，現在要卸下職務，未來將擔任世界聯邦協會日本分會長，希望能夠推廣和平的理念到世界各國。

大橋會長認為，台日友好的兩國關係值得雙方驕傲，倘日本跟台灣的良好關係能夠推廣到世界各國並成為典範，未來世界就不會再出現戰爭。衷心期盼未來在總統的領導之下，台灣跟日本能夠攜手合作，共同促進世界和平。

賴清德頒授大橋光夫「大綬景星勳章」（記者蘇永耀翻攝）

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