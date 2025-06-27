婦人看手機後攻擊志工影片曝光 罷團：為何黃健豪服務處人員現身派出所？

一名婦人靠近後盯著手機看了幾秒，疑似接獲指令般突然出手搶奪旗桿並揮舞攻擊志工。（擷自周軒臉書）

2025/06/27 16:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多名國民黨立委罷免案目前已進入到第三階段，各個罷免藍委團體加緊腳步進行街頭宣講等活動。政治工作者周軒表示，罷免國民黨台中市立委黃健豪的團體志工遭到反對方的惡意攻擊，導致2名志工1人臉部受創，另1人四肢擦傷送醫。而黃健豪服務處人員竟在罷團志工製作筆錄期間現身派出所。罷團質疑，是否與施暴婦人有聯繫？

周軒在臉書PO出斷健行動2.0新聞稿，聲明稿指出，台中市第五選區罷免立委黃健豪的民間團體「斷健行動2.0」今（27）日上午在北區中清、五權、公園路口舉辦宣傳活動時，遭一名婦人突襲搶奪旗桿攻擊，導致2名志工受傷，其中1人臉部受創，另1人四肢擦傷送醫。罷團痛批暴力干擾民主行動，並嚴正譴責反罷免方的不理性行為。

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罷團表示，事發時志工仍在現場布置，一名婦人靠近後盯著手機看了幾秒，疑似接獲指令般突然出手搶奪旗桿並揮舞攻擊志工，導致雙方拉扯衝突。警方獲報後趕抵，將雙方帶回派出所製作筆錄。反罷方人士反控罷團志工「傷害」、「毀損」、「妨害自由」，罷團則同步提告「傷害」、「搶奪」、「毀損」等罪嫌。

更引發關注的是，黃健豪服務處人員竟在罷團志工製作筆錄期間現身派出所。罷團質疑，是否與施暴婦人有聯繫？「我們志工才剛進派出所，黃健豪的人怎麼馬上出現？」要求釐清是否有組織介入、操控反罷行動。

「斷健行動2.0」總召、台灣衣美局表示，從第一階段連署至今，罷團成員不斷遭遇辱罵與干擾，如今更演變成實際攻擊，顯示反罷免方試圖以暴力恐嚇、打壓公民正當行使罷免權，這已嚴重違反民主精神。

罷團強調，罷免是人民依「憲法」行使的正當權利，不容任何暴力阻撓。他們呼籲社會大眾一同譴責暴力行為，並在7月26日踴躍投下同意票，用選票反制暴力、守護台灣民主。

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