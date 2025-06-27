為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「法庭直播秀」交換「支持反罷免」 林楚茵批藍白密室喬政治

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    2025/06/27 16:08

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天下午5時預計處理民眾黨立法院黨團提出涉及開放法庭直播的「法院組織法草案」，國民黨立法院團中午祭出動員令，稱此案攸關藍白持續合作且與大罷免息息相關，懇請委員共體時艱務必待命表決。對此，民進黨立委林楚茵批評，黃國昌以法庭直播法案交換支持反罷免，藉此綁住國民黨，這就是「藍白密室喬政治」。

    國民黨團中午祭出動員令表示，「今日下午5時將處理法院組織法有關法庭直播之修法，此案關係重大，不但攸關藍白持續合作且與大罷免息息相關，懇請委員共體時艱，務必於今日下午4時30分前進議場待命表決，俾利表決通過再修正動議。」

    林楚茵指出，她今早目擊黃國昌拜託國民黨，又是法案不討論，直接表決碾壓這樣的畫面。她說，民眾早就習以為常，民眾黨想要過什麼法案，黃國昌立刻出動當小弟，這算什麼民主，根本是黑幫治國，只在乎誰多數能碾壓表決。

    林楚茵提到，有吹哨者爆料，國民黨發出6月27日表決動員令，關乎「藍白合作與大罷免」，請委員共體時艱進場表決。她質疑，法庭直播法案審查跟大罷免有什麼關係，民眾黨就是政治情勒，法庭直播成藍白肉票。

    林楚茵說，黃國昌挾持國民黨卻欺騙民眾是司法改革，稱法庭直播是為了透明司法；她直言，民眾黨修法只為了拚流量、救柯文哲，黃國昌以「法庭直播法案交換支持反罷免」，藉此綁住國民黨，這就是「藍白密室喬政治」，可悲國民黨怕罷免也樂當柯文哲的後援會。

    林楚茵批評，司法成了藍白政客操作的工具，國會變成政黨交易的市場，藍白立委聯手，從違憲的國會擴權、預算亂刪亂凍、罷免門檻提高、財劃法亂修，到現在硬推「法庭直播秀」，只有罷免成功，才能阻止藍白只在乎私利不顧民意的惡行。

    國民黨立法院黨團今天中午祭出表決動員令。（讀者提供）

    國民黨立法院黨團今天中午祭出表決動員令。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播