「法庭直播秀」交換「支持反罷免」 林楚茵批藍白密室喬政治

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2025/06/27 16:08

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天下午5時預計處理民眾黨立法院黨團提出涉及開放法庭直播的「法院組織法草案」，國民黨立法院團中午祭出動員令，稱此案攸關藍白持續合作且與大罷免息息相關，懇請委員共體時艱務必待命表決。對此，民進黨立委林楚茵批評，黃國昌以法庭直播法案交換支持反罷免，藉此綁住國民黨，這就是「藍白密室喬政治」。

國民黨團中午祭出動員令表示，「今日下午5時將處理法院組織法有關法庭直播之修法，此案關係重大，不但攸關藍白持續合作且與大罷免息息相關，懇請委員共體時艱，務必於今日下午4時30分前進議場待命表決，俾利表決通過再修正動議。」

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林楚茵指出，她今早目擊黃國昌拜託國民黨，又是法案不討論，直接表決碾壓這樣的畫面。她說，民眾早就習以為常，民眾黨想要過什麼法案，黃國昌立刻出動當小弟，這算什麼民主，根本是黑幫治國，只在乎誰多數能碾壓表決。

林楚茵提到，有吹哨者爆料，國民黨發出6月27日表決動員令，關乎「藍白合作與大罷免」，請委員共體時艱進場表決。她質疑，法庭直播法案審查跟大罷免有什麼關係，民眾黨就是政治情勒，法庭直播成藍白肉票。

林楚茵說，黃國昌挾持國民黨卻欺騙民眾是司法改革，稱法庭直播是為了透明司法；她直言，民眾黨修法只為了拚流量、救柯文哲，黃國昌以「法庭直播法案交換支持反罷免」，藉此綁住國民黨，這就是「藍白密室喬政治」，可悲國民黨怕罷免也樂當柯文哲的後援會。

林楚茵批評，司法成了藍白政客操作的工具，國會變成政黨交易的市場，藍白立委聯手，從違憲的國會擴權、預算亂刪亂凍、罷免門檻提高、財劃法亂修，到現在硬推「法庭直播秀」，只有罷免成功，才能阻止藍白只在乎私利不顧民意的惡行。

國民黨立法院黨團今天中午祭出表決動員令。（讀者提供）

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