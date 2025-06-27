國民黨中市黨部34人遭起訴 綠營中市黨團：偽造踐踏制度還死不認錯

民進黨中市議會黨團總召王立任批國民黨抄黨員名冊，踐踏制度，事後還不認錯。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/27 16:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕針對台中地檢署依違反選罷法、偽造文書等罪起訴國民黨台中市黨部幹部及黨工共34人，民進黨中市黨部主委許木桂表示，司法要勿枉勿縱；中市黨團總召王立任則表示，罷免藍委的公民團體，是一張一張在太陽底下在路口與街頭，用汗水和行動換來的連署書，這才是真正的民主精神；反觀國民黨，竟然用抄寫黨員名冊的方式大量偽造連署書，不但踐踏制度，事後還死不認錯，讓台灣的民主淪為笑話。

對於中檢起訴國民黨台中市黨部幹部及黨工共34人，民進黨中市黨部主委許木桂表示，司法要勿枉勿縱，如果真有偽造文書等罪，就應該查辦，若沒有就要還人清白。

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民進黨中市黨團總召王立任則表示，所謂的「重複連署」並不構成犯罪，許多民眾是在不同階段、不同地點出於對國家前途的憂慮而再次簽署，反映的是民主社會中民眾積極參與、關心公共事務的熱情。

王立任批市長盧秀燕卻在造勢場合將這些重複連署扭曲為15萬份無效連署，並質疑檢調辦藍不辦綠，這就是完全的在刻意誤導視聽。真正觸法的是國民黨內部以抄寫黨員名冊方式大量偽造連署書，已違反偽造文書罪與個資法，行為明確觸法，還死不認錯，試圖轉移焦點、誤導輿論。犯法就該負責，「請國民黨不要把你們造假的犯罪行為，反過來扣在辛苦努力的罷免團體身上」。

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