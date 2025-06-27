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    首頁　>　政治

    新海里長宋靜庭連署提議板殯重建遭罷免 明投票

    板殯原地改建或遷建議題引發新海里長宋靜庭罷免案，明日投票。（記者黃子暘攝）

    板殯原地改建或遷建議題引發新海里長宋靜庭罷免案，明日投票。（記者黃子暘攝）

    2025/06/27 15:21

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）位在板橋區，建物現況老舊，原地改建或遷建民意分歧，民政局年初3度舉行優化規劃說明會都不歡而散，新海里長宋靜庭連署1346位市民提出重建民意，民政局也提出初步重建方案，反對民眾認為民政局方案實為「擴建」，據此針對宋靜庭發起罷免連署，明（28）日將在新海里舉行投票。

    罷免領銜人發起理由之一主張，宋靜庭提出的連署簽名者多非里民或板橋居民，若板殯進行擴建，將不利於里民生活環境，影響生活品質及健康，因此發起連署。

    宋靜庭答辯指出，她從未反對板殯遷建、從未要求市府擴建板殯，針對既有設施提出「重建」的建議與「擴建」不同，重建的前提是在市府無法承諾遷移的狀況下，要求改善殯葬設施使用規範，殯葬設施必須退讓出里民住宅區，保持應有的尊重和距離，還給里民公園綠地，以及要求送葬隊伍不得再進入住宅區。

    民政局表示，板殯在1985年完工，進入高齡化社會後量能吃緊、周邊交通不符現今需求，因此民政局提出改善方案，初步規劃將殯儀館與新海路間以公園綠色廊帶作為屏障，並將能源用地移至中正路、新月三街角，該用地供台電公司未來設置變電所以及停車場使用；板殯預計可將平面式建築立體化為地上6層、地下5層建築，將禮廳配置於建築內部，以降低對周邊影響。

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