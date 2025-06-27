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    中國密謀追撞蕭美琴 楊佩樺質疑：國民黨提案修「選罷法」裡應外合

    蕭美琴去年3月訪問捷克遭中國駐外武官駕車跟蹤，差點釀成車禍。（資料照）

    蕭美琴去年3月訪問捷克遭中國駐外武官駕車跟蹤，差點釀成車禍。（資料照）

    2025/06/27 16:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕副總統蕭美琴去年3月就職前出訪捷克，遭中國駐布拉格大使館的武官駕車尾隨，差點釀成車禍。前台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺今（27日）質疑，國民黨立委去年4月提案修「選罷法」，主張副總統若在就職前身亡，總統也不算當選，必須重新選舉，「這不是裡應外合，什麼叫做裡應外合？」

    捷克廣播電台發布事件的調查報導指出，捷克軍情單位掌握到中國除跟監尾隨，亦曾研擬「示威性行動」，意圖製造與蕭美琴座車「碰撞」的恐嚇情境。該行動最後未執行，但有中國外交人員在蕭美琴車隊通過布拉格市中心路口後，直接闖紅燈急駛通過，幾乎釀成車禍。

    對此，楊佩樺今透過臉書表示，蕭美琴在捷克被中國武官攻擊後，國民黨在立法院推了一個令人毛骨悚然的法案。原本的是，如果副總統在就職前身亡視同缺位，總統仍為當選人；修法版本則是，如果副總統在就職前身亡那總統也不算當選，要重新選舉。

    楊佩樺指控，國民黨在國內立法院修法，讓副總統的生命安全影響到總統的當選資格，然後中國再去攻擊準備就職的副總統，這不是裡應外合，什麼叫做裡應外合？

    由國民黨立委羅智強領銜提出的「總統副總統選舉罷免法第二十九條及第六十四條條文修正草案」，包括多位國民黨立委、民眾黨團總召黃國昌、無黨籍立委高金素梅皆參與連署。該草案去年4月12日經立法院會交付內政委員會審查。

    案由說明，現行法制僅規範總統候選人登記後至投票前死亡應停止選舉，並未規範副總統死亡的處理。然總統副總統選舉罷免法第三十條規定，經登記或政黨推薦為副總統候選人，不得撤回候選人登記。因此當副總統於登記後投票前死亡，若不停止選舉，擇期再辦，則會出現選民選票投給死亡候選人的情形，於理有失。

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