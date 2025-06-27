沒有互點眼藥水也不發紅包...... 四叉貓酸國民黨台中市黨部「最血汗」

網紅四叉貓劉宇嘲諷國民黨中市黨部，沒有眼藥水，也沒有紅包，「目前最血汗的黨部」。（記者張瑞楨翻攝臉書）

2025/06/27 16:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部，涉嫌抄襲黨員名冊，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，逾7成名冊疑似造假，中檢今天起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工；依據部分被告黨工的描述，此行為代號是「專案講習」，當天從下午2時「工作」至傍晚6時，約4小時，「要寫完（抄完）才能離開」，網紅四叉貓劉宇嘲諷；「沒有眼藥水，也沒有紅包，『目前最血汗的黨部』」。

台中地檢署起訴書中，依據坦承犯行的黨工供稱，中國國民黨台中市黨部第一組總幹事伍康龍，擔任罷免民進黨台中市立委蔡其昌與何欣純的「罷免事務總負責人」，黨部書記長陳劍鋒則負責協助，今年1月間，黨部主委顏文正召集幹部召開會議，緊急發起對兩位立委的罷免，會中台中市黨部第九區黨部小組長劉憲曾自願擔任罷免何欣純的領銜人，顏文正另指派第七區黨部副執行長程翌全，擔任備補領銜人。

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伍康龍遂於1月22日下午1時許，於「台中市黨部退伍軍人組幹部公務群組」與「KMT台中市黨一二三四業務群」兩個LINE群組下達命令，23日下午2時召開「專案講習」、攜帶藍黑兩支原子筆出席，還強調「事出突然、任務需要，敬請共體時艱」。

依據黨工描述，抵達市黨部2樓會議室時，預先下載的黨員名冊都已經依照里別，依序放置桌上，伍康龍也承認，當時希望黨工能抄錄到下午（傍晚）6時，約4小時，但他回收時，沒有仔細核對，黨工約下午（傍晚）5時至6時陸續離開。

台中市黨部第二組總幹事楊大緯則供稱，伍康龍當時分配每人抄寫4至5張提議人名冊，並指示名字不能寫錯，要寫工整，「要寫完（抄完）才能離開」，日期統一壓在今年2月1日與2月2日，抄寫完全部交給伍康龍，並將名冊與提議書分開放置。

網紅四叉貓劉宇於臉書嘲諷，國民黨新北黨部，每人1000元紅包，平均抄一份17元，宜蘭黨部每人時薪100至150元，台南黨部每抄一份2至3元，台北市黨部則是志工抄到互點眼藥水，領銜人在樓下抽菸聊天，至於台中市黨部「不但眼藥水沒提供！黨工還要自備藍筆、黑筆各一支，應該是目前最血汗的黨部」。

網紅四叉貓劉宇嘲諷國民黨台中市黨部，「目前最血汗的黨部」，圖為檢方搜索當天，黨部大門緊閉情景。（記者張瑞楨攝）

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