蕭美琴訪捷克險遭中共策畫車禍衝撞 藍曾提「副總統死亡」相關議案引熱議

副總統蕭美琴。（資料照）

2025/06/27 16:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕副總統蕭美琴去年就任前應邀出訪捷克等國，爆出在捷克訪問期間，其車隊疑遭中國駐捷大使館的武官跟蹤，還差點釀成車禍。有網友翻出一項時間點接近的法案，認為巧合令人玩味。不過該案內容本身並未明示針對特定人選，法律範圍也不適用於蕭美琴當時的身分。貼文一出隨即掀起討論，網友意見兩極。

蕭美琴訪捷期間，其車隊遭中國軍事外交人員跟車尾隨。該車甚至在跟蹤蕭美琴車隊的過程中，差點因闖紅燈而釀成車禍，也因此被捷克警方攔停，發現駕駛是名中國駐布拉格使館軍事部門的外交官。

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根據捷克媒體《iROZHLAS》26日報導，捷克軍事情報局發言人佩耶克（Jan Pejšek）向該媒體指出，去年蕭美琴是以副總統當選人身分出訪，已被視為準國家領導人，且當時蕭美琴還會見了包括捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在內等高層，引發北京強烈不滿，因此下令駐外武官對蕭美琴的車隊進行跟監、蒐集她與捷克政要、與公共事務代表會面等情資。

有X用戶今日發推，貼出立院議案關係文書11002913號「總統副總統選舉罷免法第二十九條及第六十四條條文修正草案」，該法案由國民黨立委羅智強提出，主要提到如果總統候選人在完成登記之後、投票之前死亡，選舉就要停止、改期。但卻沒有規定如果是副總統候選人死亡的處理方式，這樣一來，如果副總統候選人在登記後、投票前死亡，選舉還照常舉行，選民投下的票就可能會投給一個已經過世的人，這在道理上說不過去，希望能完善法律。

2024年蕭美琴訪問捷克時，總統大選已經結束，並不會適用於該案。不過由於提及假設副總統死亡，某些網友認為時機巧合，但也有不少聲音認為法案內容與事件無直接關聯。此事在社群平台X、Threads上雙雙引發熱議，有網友留言：「拜託不要有這種巧合」、「捷克沒露這條消息還真不知道欸」、「真的太巧了吧」、「哇塞！有這麼湊巧的時機嗎？」

但也有不少網友指出，「這段文字是『登記參選後投票前』，蕭美琴副總統在去年3月訪問捷克時已經『確定當選』，不會被這條法律影響。單就這條法律來看，沒辦法直接證明有任何陰謀，希望大家冷靜」、「這是說投票前，國文都看不懂嗎」、「當時蕭美琴已經當選副總統了，跟這個修法是在討論選前死亡是否中止選舉無關。」

有X用戶今日發推，貼出立院議案關係文書11002913號「總統副總統選舉罷免法第二十九條及第六十四條條文修正草案」。（擷取自立法院官網）

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