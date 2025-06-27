蕭美琴出訪險遭中國暗算 民進黨籲民主國家團結反制暴力

副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨，計畫碰撞蕭美琴座車，製造恐嚇。圖為捷克參議院議長維特齊與蕭美琴的合照。（取自X平台）

2025/06/27 15:06

〔記者陳政宇／台北報導〕捷克軍情局證實，副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨，計畫碰撞蕭美琴座車，製造恐嚇。對此，民進黨今（27日）批評，中國此舉是極度非文明的暴力行為，且違反國際規則、挑戰外交底線，除要求北京當局公開道歉，並呼籲國際社會正視、民主國家團結反制暴力行為。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，此事茲事體大、嚴重挑戰國際規則，因為世界各國都不容許自己國家的元首在國際參訪時，人身安全受到威脅，這等於是在公然挑戰、挑釁該國主權，完全違反國際規則。

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吳思瑤指出，根據捷克相關單位揭露，蕭美琴全程被中國派員一路跟監，甚至圖謀要撞車，造成其人身危害，這形同行刺未遂、謀害未遂，這是非常嚴重的反文明暴力行為。中國當局應當嚴正道歉，也請國際持續聲援台灣。

民進黨立委陳冠廷則觀察，近年中國在歐美多國設置「海外秘密警察」，威脅異議人士，捷克事件只是跨國鎮壓的最新案例。美國、加拿大及英國早已展開調查，並就中方長臂管轄行為採取司法與外交行動。台灣將與包括捷克在內的理念相近夥伴，深化情報交換與安全合作，確保國內外人員安全。

陳冠廷說，盼歐盟及志同國家整合制裁工具，對跨國脅迫形成一致回應。台灣將持續加強駐外保護與危機應變能力，與各國共同維護民主價值與人身安全。

民進黨亦透過臉書表示，中國的行為已構成對民主國家領袖的蓄意恐嚇與人身安全危害，是國安威脅與外交暴力，也是極度不文明的行徑；中國也違反「維也納外交關係公約」，挑戰國際社會對外交工作的底線。任何一位民主國家的民選領袖，遭遇這種等級的恐嚇與威脅，都是對整個國際社會秩序的挑釁。

民進黨說，台灣人民不會接受國家領導人出訪時，竟遭中國外交人員密切跟監 ，甚至有生命危險。更令人憤怒的是，中國相關單位卻默不作聲、裝死到底，視國際規範於無物。民進黨對中國的行為表達最強烈的譴責，並要求北京當局公開道歉、立即停止一切針對台灣官員的非法情報與騷擾行動。

民進黨也呼籲，國際社會共同正視、阻止這類行為。民主國家應當團結一致，向北京發出明確訊號：國與國之間的尊重與安全，不容踐踏；跨國暴力行為，國際將共同反制。

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