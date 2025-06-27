基隆罷團志工改編棒球應援「台灣尚勇」 大跳罷免舞

市議員鄭文婷（右二）與志工在成功市場前跳罷免舞。（記者盧賢秀攝）

2025/06/27 15:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全台大罷免投票日剩下30天，各地罷團各出奇招加強宣導同意罷或不同意罷免，基隆市民進黨議員鄭文婷近日與來自「齊心斷翔」、「基隆絕沛」、「山海公民」的志工，改編「台灣尚勇」的棒球應援神曲，大跳「罷免舞」，有趣又吸睛。

鄭文婷與罷免志工近日分別在基隆火車站南站廣場、瑞芳四腳亭吉安宮、成功市場等地大跳罷免舞，是大家熟悉的「台灣尚勇」的音樂。

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志工帶領群眾隨著音樂高喊，「罷免親共立委傅崐萁、罷免親共立委林沛祥、罷免親共立委廖先翔，726罷免投同意，反共更有力。」吸引民眾的注意。

鄭文婷指出，這支罷免舞的設計目的，就是要讓民眾以輕鬆愉快的方式投入民主行動，傳達罷免不是遙遠的政治議題，而是與每一個人切身相關的選擇。

她強調：「這場罷免不只是針對某一位立委單純的議題，更是人民反對親共勢力滲透、堅定守護國家。」未來30天內，罷免團體與志工將持續走上街頭，透過市場掃街、街頭宣講與創意行動，喚起社會大眾對台灣主權與民主制度的關注，「我們要讓大家知道，反共護國不是口號，而是行動，726投下同意罷免的一票，就是我們最堅定的表態。」

林沛祥近日持續到市場等地舉牌，宣導投下不同意罷免票。他說，7月26日投下「不同意罷免」的一票，不只是支持他，更是告訴所有人基隆不該再被政治撕裂，基隆需要的是穩定、是建設，未來也會陸續舉辦宣講會。

市議員鄭文婷與志工在基隆火車站跳罷免舞。（鄭文婷提供）

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