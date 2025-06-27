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    首頁　>　政治

    黃國昌下令 民眾黨全體黨公職7、8月禁出國

    台北市議會議長戴錫欽今天拜會民眾黨立法院團，現場並與民眾黨主席黃國昌及黨籍立委市議員一同合影。（立法院記者聯誼會提供）

    台北市議會議長戴錫欽今天拜會民眾黨立法院團，現場並與民眾黨主席黃國昌及黨籍立委市議員一同合影。（立法院記者聯誼會提供）

    2025/06/27 15:54

    〔記者林欣漢／台北報導〕台北市議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今日拜會民眾黨主席黃國昌，雙方互相邀請出席7月5日、20日的反制大罷免活動。民眾黨台北市議員陳宥丞表示，黃國昌已經下令，7、8月全體黨公職禁出國，要全力投入反惡罷行動。

    陳宥丞表示，目前反惡罷雖是多數民意，但隱憂就是反對罷免者不出門投票。呼籲面臨罷免的區域立委，要拿出更多論述與態度，說服中間選民與民眾黨支持者願意出門，投下不同意票。

    陳宥丞表示，面對高房價、低薪、少子化、空汙、詐騙、司法人權、媒體改革、交通安全、教育及國安漏洞等內憂外患，台灣美麗臉龐長出無數粉刺、角質，「台灣不缺雜質，而是應該去角質」，呼籲賴總統找回良心，把角質去乾淨，還台灣乾淨臉龐。

    林珍羽表示，台北市議會清楚體現，反對黨也是可以談合作，為了人民國家，只要是好的方向，沒什麼不能談、不能合作；但賴總統執政無能也不去溝通，選擇搞無差別大罷免，這就是賴和蔡英文的差別，高下立判。

    黃瀞瑩表示，議員跑地方行程，都知道人民生活苦不堪言，租屋、生活、電費、校舍改建等等，有很多問題需要解決，但中央完全沒想這些事，每天都在搞選舉、搞罷免。黃瀞瑩表示，六月底之前要完成報稅，但人民的納稅錢都被中央拿來搞選票，還反手砍掉地方租補預算，這不是人民希望看到的。呼籲大家護民主、反惡罷，還給人民正常的台灣。

    張志豪表示，賴總統發表雜質說隔天，辦公室同仁都戲謔自嘲：「嗨，雜質你好」，讓人感到非常可悲。有許多側翼在他的社群洗版，說在野黨對號入座，所以他要大聲問賴總統：「到底誰是你口中的雜質？如果賴清德口中的雜質是60%沒有支持他的人，那他不配當中華民國總統！」

    國民黨台北市議員李明賢表示，民主不是鬥爭、不是思想清洗，他無法認同有國家領導人把所有監督力量都稱為雜質，如果在野是賴總統所定義的雜質，人民更要團結，「我雜質我驕傲，726投不同意票！」

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