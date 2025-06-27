竹市雙罷前進果菜市場直球對決 號召罷免「兩票都同意」

新竹雙罷前進市場號召兩票罷免都同意，讓新竹市政重開機。（民進黨市黨部提供）

2025/06/27 14:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（停職市長高虹安、藍委鄭正鈐）7月26日罷免投票，民進黨新竹市議會黨團與新竹雙罷總部發言人林志潔今（27日）早齊聚新竹果菜市場，號召市民「兩票都同意」，下架貪污市長高虹安及賣台舔共立委鄭正鈐，讓「新竹市政重開機」。

市議員施乃如、陳建名、劉康彥、鄭美娟、曾資程、林盈徹、劉彥伶、劉崇顯及楊玲宜議員辦公室主任倪冠勛，上午前往果菜市場，分進合擊宣傳726票投同意罷免、反共護台。黨部主委、市議員施乃如表示，民眾黨傾全黨之力拯救貪污被判刑、停職也退黨的高虹安，道德淪喪的程度讓人大開眼界。籲民眾黨黨公職睜大眼睛，看看新竹市公園綠地、分隔島的草有多長、柏油路面品質有多爛，民眾黨應真正走入基層，了解市民心中的憤怒如何匯聚成罷免的力量。

請繼續往下閱讀...

林志潔也說，先前市府挾著行政優勢，在大菜市驅離罷團志工，今天重返果菜市場直球對決市府的行政不中立，更重要的是，要對民眾傳達「罷免是愛」，以及「新竹重開機」的必要性。呼籲所有愛台灣、愛新竹的民眾7月26日出門投票同意罷免，下架親共賣台、官司纏身的立委，把建設新竹主導權收回，不要讓被一審判決貪污的停權市長，以及一事無成的代理團隊繼續一事無成。

宣傳現場也有很多市民熱烈回應，不少市民及攤商紛比出加油及讚的手勢，有的說加油，有的說一定出門投票，展現新竹雙罷要成功的氣勢。

新竹雙罷前進市場號召兩票罷免都同意，讓新竹市政重開機。（民進黨市黨部提供）

新竹雙罷前進市場號召兩票罷免都同意，讓新竹市政重開機。（民進黨市黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法