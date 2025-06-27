「中二解顏」罷免補件4068份 陳柏惟今晚理光頭、送顏寬恒選里長

「中二解顏」送罷免連署補件4068份，陳柏惟（中）當眾宣布要理光頭。（記者黃旭磊攝）

2025/06/27 13:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第二選區罷免藍委顏寬恒行動，罷團「中二解顏」繳交連署補件4068份給台中市選舉委員會，補足公告缺件2267份連署書，「中二解顏」發言人林宣宏說，補件達成率高達179%，「三階投票我們來了」，而中二選區前立委陳柏惟當眾宣布，「今晚就剃（光頭）了」，要送顏寬恒去選里長。

「挺寬恒選里長，一定出來投同意」！「中二解顏」領銜人及林宣宏率團隊志工，下午1時由律師陪同將4068份連署書送達台中市選舉委員會，補足中央選舉委員會公告缺件2267份連署書，眾人在上樓前，高喊要送國民黨立委顏寬恒去選里長，並稱對於達到三階罷免投票門檻相當有信心。

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顏寬恒表示，連署告一段落，「我們也替地方上反對罷免的民眾、商家鬆了一口氣」，過去這100多天連署，民進黨罷免團體用人海戰術，去侵擾民宅、要求民眾提出連署，甚至有點店家不願配合連署，不久後即遭到檢舉稽查。

顏寬恒說，民調數字顯示反對罷免比例持續上升，且遠遠高於同意罷免數字，顯然民眾對於這樣無差別的罷免感到厭惡，呼籲選民請勇敢出來投下「不同意罷免」。

陳柏惟及饒舌歌手「閩南狼」陳柏源到場聲援罷團，反共護台聯盟專員簡嘉佑主持送件儀式，由於陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，在場媒體最關注「陳柏惟頭皮要見光啦」。

陳柏惟面帶腼腆表示，「這個還要特別講嗎，很不好意思」，本來是激勵計劃，希望大家可以罷免顏寬恒連署多一點關注度，君子重諾，「今天晚上會剃吧，不用了今晚就剃了，早點剃早點長啦。」

陳柏惟說，「看著右邊的柏源（閩南狼）我很放心啦」；陳柏源在旁回稱「我們一起剃啦，當然一起剃，我頭髮那麼少（比平頭還少）」。

林宣宏強調，中二是艱困選區，有希望走到讓二階有機會過關，首先要謝謝這段行動支持的所有人，感謝外團志工、還有跨區綠委議員支援，謝謝彰化及苗栗夥伴吞下遺憾後，以堅強韌性為中二帶來希望。

林宣宏說，謝謝共同信念而奔赴前線志工們，忍受夜幕與大雨，謾罵、威脅及動手，忍受長期疲憊勞累，堅持不退縮持續站街頭，更謝謝在背後默默造冊加工志工，經營社群撰寫講稿志工，不分日夜讓今天有機會二階過關。（14:06更新）

「中二解顏」團隊高呼「挺寬恒選里長，一定出來投同意」。（記者黃旭磊攝）

「中二解顏」發言人林宣宏（中）繳交連署補件4068份給台中市選舉委員會。（記者黃旭磊攝）

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