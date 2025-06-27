花蓮最大報頭版赫見「告別傅崐萁」！媒體人驚喊：更生大戰正式開打

林育卉今日在社群平台Threads上發文，貼出今日更生日報頭版。（擷取自林育卉Threads）

2025/06/27 14:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮最大報「更生日報」今日出現有趣一幕，該報頭版今日赫見「告別傅崐萁，迎接新花蓮」10字，然而，在其他版位卻是批民進黨「建設全跳票火車票大漲」，讓名嘴林育卉都忍不住喊：「花蓮更生大戰正式開打！」

林育卉今日在社群平台Threads上發文，貼出今日更生日報頭版及其他版位的照片，只見頭版標題是「花蓮是台灣的未來，中央政府十年投入4000億！」下方還寫著「7月26日，罷免投同意，告別傅崐萁，迎接新花蓮」，頭版並附註「民進黨花蓮縣議會黨團」刊登。

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然而，翻過報紙來到其他版，又是不同光景。只見國民黨花蓮縣黨部廣告痛批民進黨「建設全跳票火車票大漲」、「把花東居民當提款機」、「花蓮人能不憤怒嗎」，最後並寫上反罷免文宣：「大惡罷若成功，柯建銘當立法院長！您同意嗎？」

同一份報紙，刊登兩種聲音，林育卉也在貼文中宣告，「花蓮更生大戰正式開打。」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示：「更生日報是精神錯亂嗎？」「更生日報超精彩」、「值得收藏」、「等等，這是同一天的報紙耶？」、「這才是真正的網內互打」、「好好笑」。

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