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    民眾黨挺高虹安反罷免 綠營議員曾資程：全黨挺貪污臉不紅氣不喘

    民眾黨挺高虹安反罷免，綠營議員曾資程表示，全黨挺貪污臉不紅氣不喘。（記者洪美秀攝）

    民眾黨挺高虹安反罷免，綠營議員曾資程表示，全黨挺貪污臉不紅氣不喘。（記者洪美秀攝）

    2025/06/27 14:36

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是全國唯一雙罷免（停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）縣市，罷免投票訂在7月26日，而民眾黨中央也組中央保安隊進駐反罷免。對此，民進黨市議員曾資程酸民眾黨是全國最奇葩的政黨，高虹安涉貪停職退出民眾黨，民眾黨黨中央竟到新竹成立中央保安隊。民眾黨挺貪污說得臉不紅氣不喘，而竹市不安定因子就是高虹安，籲市民726回家投罷免同意票，讓新竹重開機。

    曾資程也說，高虹安今天記者會上旁坐的兩個人，一個人證實柯文哲賣農地，卻說柯文哲夫妻帳戶被凍結，結果被北檢澄清沒有凍結柯文哲夫妻帳戶打臉。另一個說買賣土地是隱私，那黃珊珊去年開記者會，跟社會大眾說柯文哲賣掉農地後，差價要捐給市政府，買多少賣多少差價多少，不用跟社會大眾說明嗎？還是黃珊珊也是隨便說說？

    此外，民眾黨指控新竹市兒童醫院容積案，告發1年多都沒查，結果是竹檢澄清查無不法已結案，兒童醫院容積案高等行政法院、最高行政法院都查無不法。曾資程批，民眾黨就是一群說話沒有公信力的人，要保什麼安？民眾黨全黨挺貪污說得臉不紅氣不喘，果真是最奇葩的政黨。

    民眾黨中央進駐新竹市挺高虹安反罷免，綠營議員曾資程表示，全黨挺貪污臉不紅氣不喘。（記者洪美秀攝）

    民眾黨中央進駐新竹市挺高虹安反罷免，綠營議員曾資程表示，全黨挺貪污臉不紅氣不喘。（記者洪美秀攝）

    民眾黨中央進駐新竹市挺高虹安反罷免，綠營議員曾資程表示，全黨挺貪污臉不紅氣不喘。（記者洪美秀攝）

    民眾黨中央進駐新竹市挺高虹安反罷免，綠營議員曾資程表示，全黨挺貪污臉不紅氣不喘。（記者洪美秀攝）

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