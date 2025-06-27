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    南投罷馬罷游補件案審查完成 投縣選委會稱由中選會宣布

    投一立委馬文君罷免補件案，罷團3日送件3846件，南投縣選委會27日審查是3848件。（罷團提供）

    投一立委馬文君罷免補件案，罷團3日送件3846件，南投縣選委會27日審查是3848件。（罷團提供）

    2025/06/27 14:17

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕補件送件逾3週的立委馬文君、游顥罷免補件案，南投縣選委會上午召開委員會議，已將該案審查完畢，下午將會函報中選會，縣選委會強調，審查是否成案，將由中選會宣布，惟該會也語帶玄機地重複宣布罷馬、罷游團隊需要補件和實際送件數，兩罷團認為審查通過應無問題，將積極展開同意罷免投票宣傳。

    南投縣選委會上午召開第397次委員會議，主要是審查立委馬文君、游顥罷免補件案，審查查對結果，包括符合、不符合情況、件數後，已完成審查工作。縣選委會表示，審查內容和審查結果，無法對外公布，下午會函送中選會，屆時中選會將會召開委員會議審查議決，決定是否成案和公布投票日期。

    南投縣選委會雖不透露審查結果，惟該會也公布兩罷免補件案的補件需求、實際送件數，罷馬補件案需補1531件，實際送件3848件；罷游需補件185件，送件數為2557件，縣選委會該動作，兩罷團認為審查通過應無問題，未來中選會應會將罷馬、罷游與罷免羅明才、顏寬恒等5案同時審查，並選同一天舉行投票。

    罷游團隊志工表示，5個補送件的罷團，中二顏寬恒案罷團補件數2267件，中午送件4068件，送件達目標179%；羅明才罷免補件數564件，送件2040件，達目標數3.6倍，未來希望楊瓊瓔、江啟臣、林思銘罷免補件案也能順利通過，而在等待期間罷團同意罷免宣傳會逐漸加強力度。

    投二立委游顥罷免補件案，罷團在6月4日送件，當時宣布2646件，縣選委會27日審查是2557件。（罷團提供）

    投二立委游顥罷免補件案，罷團在6月4日送件，當時宣布2646件，縣選委會27日審查是2557件。（罷團提供）

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