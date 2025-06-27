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    民眾黨中央保安隊進駐竹市 籲市民出門投票反惡罷

    民眾黨中央保安隊進駐新竹市，籲市民出門投票，對抗民進黨的大惡罷。（記者洪美秀攝）

    民眾黨中央保安隊進駐新竹市，籲市民出門投票，對抗民進黨的大惡罷。（記者洪美秀攝）

    2025/06/27 13:51

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是全國唯一雙罷免（停職市長高虹安、藍委鄭正鈐）縣市，罷免投票日是7月26日，民眾黨組「中央保安隊」今天進駐新竹市，並以倒數30天起跑日為主，籲市民出門投票，讓「新竹ALLPASS」，且會啟動陸、空、國會與媒體戰線行動，反制由柯建銘主導的大惡罷。

    涉貪停職面臨要被罷免的高虹安說，新竹反罷保安隊成立後，更與中央保安隊連線，這不只是「保高虹安」，更是保護新竹的「安定、穩定」。她說，雖然多數人不同意罷免，但不知道要出來投票，這是新竹有史以來首次罷免選舉，市民很陌生。而反惡罷倒數進入29天，她會與市民溝通，也會走上街頭及網路等方式，期讓「新竹ALLPASS」。

    民眾黨秘書長周榆修也說，全台大罷免的起源是新竹出身的柯建銘，恣意抹煞高虹安、鄭正鈐兩位在地方與中央的努力，而由罷團發起的「護國大遶境」應是「誤國大遶境」，這是誤國不是愛，且是情緒勒索。

    民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，中央保安隊進駐新竹是要齊力對抗民進黨，要為新竹帶來正氣，如果「大罷免大失敗」，她也要求柯建銘下台、賴清德下台，還給高虹安一個公道。代理副秘書長黃成峻也說，民進黨選輸就翻桌的「翻桌式民主」絕不是民主國家機制，這場反惡罷行動，要讓賴政府知道，新竹市民才是新竹的主人，絕非雜質。

    未來中央保安隊陸戰會與新竹市黨部及反罷總部連結，深入新竹地方大街小巷。國際部主任林子宇則表示，會成立社群媒體粉專進行各種回應與回擊，不會白白挨打。市議員李國璋也籲市民一定要出門投下反對罷免票。議員宋品瑩也質疑，此次罷免要花3千多萬公帑，且若罷免成功，就要由中央指派市長，這樣有跟民主有相符嗎？稱指派市長不但沒有民意基礎又浪費人民納稅錢。並稱不容許民進黨「選輸翻桌」，透過罷免重新掌控權力，讓新竹回到過去貪腐與黑箱的舊體制。

    民眾黨中央保安隊進駐新竹市，停職市長高虹安稱保安隊不只保高虹安，而是保新竹安定。（記者洪美秀攝）

    民眾黨中央保安隊進駐新竹市，停職市長高虹安稱保安隊不只保高虹安，而是保新竹安定。（記者洪美秀攝）

    民眾黨中央保安隊進駐新竹市，秘書長周榆修也稱反共護台大遶境是誤國大遶境。（記者洪美秀攝）

    民眾黨中央保安隊進駐新竹市，秘書長周榆修也稱反共護台大遶境是誤國大遶境。（記者洪美秀攝）

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