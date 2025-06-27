花蓮罷團本週末2場大會師 國民黨7/1將辦2場大型造勢反制

國民黨花蓮縣議會黨團今天開記者會，抨擊民進黨操弄刪預算議題造成大罷免。（記者花孟璟攝）

2025/06/27 13:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕距726罷免投票倒數1個月，花蓮罷免傅崐萁民團明天下午將舉辦「裁傅自由」聯軍會師及市集，後天王義川、陳柏惟、余北辰也將在花蓮開講，但國民黨在花蓮也沒閒著，坊間有消息國民黨已在花蓮動員，7月1日將舉辦花蓮兩場大造勢。國民黨花蓮縣黨部今開記者會批民進黨操作「刪預算議題」，是史上最大謊言，議會黨團發言人吳建志並證實7月1日的造勢活動，還強調「有神秘嘉賓」！他說，民調顯示大罷免在花蓮「反對多於贊成」，這就表示花蓮人已看破民進黨手腳。

面對民進黨本月21日起每週密集站街頭宣講、造勢，這週末還有罷團大會師、名嘴開講，國民黨花縣黨部除了上個月密集在花蓮各地掛大型反罷免看板，7月1日也將到花蓮辦2場大造勢，上午在花蓮市中正體育館、下午玉里藝文中心，每場估至少一千人，玉里場還邀館長參加，目前透過村里鄰長、消防婦宣宣導隊都在幫忙call人，據指出「傅可能擔心被錄音錄影，活動低調籌備」。

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今天上午國民黨花蓮縣議會黨團包括議員吳建志、吳東昇、韓林梅、邱光明等，開記者會抨擊民進黨操弄「立院大刪預算，行政院各部會政策窒礙難行」議題，這是史上最大謊言，中央總預算今年2兆9984億元，比去年度增加1365億元，都在立委傅崐萁質詢下現出真相，各部會預算全面成長，其中國防部預算更增加400多億元，民進黨的目的就是嫁禍國會、引起民團大罷免來掩蓋自身執政不力的事實。

吳建志更公開向民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗叫陣，要求別再幫中央遮醜，說真話才是責任，請民進黨花蓮縣黨部承認錯誤，應站出來譴責行政院刪減花蓮一般性補助款，「地方黨部要有骨氣」，更呼籲行政院公開預算實情，停止欺騙全國人民。吳建志強調，依震傳媒昨公布家戶市話民調，33.5%受訪者同意罷免，43.1%不同意罷免，強調花蓮人早就知道民進黨只會潑髒水，真相終究愈辯愈明。議員韓林梅也說，民進黨平常不重視花蓮，大罷免搞得像是選舉規格，正事不做，如果真重視花蓮就應改善交通不便的問題。

對此民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，傅崐萁在立法院惡刪除總預算，甚至刪除數比預算數還多，甚至在國會殿堂大聲說出「順我者昌，逆我者亡」稱王，傅崐萁應該好好想想過去23年有沒有為花蓮人著想，無風不起浪，被罷免還怪民進黨操作議題，這次第二階段有32777位花蓮公民勇敢站出來，希望花蓮能夠改變，因此呼籲國民黨花蓮縣黨公職回頭是岸，不要再當傅隨組織，認真思考花蓮的未來。

國民黨花蓮縣黨部動起來，黨部牆上就掛了3面傅崐萁反對罷免的看板。（記者花孟璟攝）

花蓮罷團已收到消息，國民黨已經在群組上開始動員7月1日的造勢活動，還特別提供便當。（罷團提供）

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