桃調處人員進南崁某社區問罷免連署 綠民代質疑「查水表」

桃園市調查處人員26日進入蘆竹區南崁地區1處社區，民進黨立法委員張雅琳（見圖）質疑，桃調處人員在社區內拿著名冊詢問住戶「是否曾簽署罷免連署書」，引發恐慌，有「查水表」之嫌。（資料照）

2025/06/27 13:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市調查處人員26日進入蘆竹區南崁地區1處社區，民進黨立法委員張雅琳質疑，桃調處人員在社區內拿著名冊詢問住戶「是否曾簽署罷免連署書」，引發恐慌，有「查水表」之嫌。據了解，桃調處人員是因為藍營民代檢舉，罷免藍營立委的連署書恐也存有疑慮，才派員前往社區查訪。

社區住戶表示，桃調處人員手上有一疊類似名冊的資料，他們除確認住戶是否簽署連署書，也會細問「交到哪個連署站」；反問桃調處人員「是否只要連署的人都會被調查」，得到的答覆是「近期假冒連署情況多，才來問，以避免被質疑辦藍不辦綠」。

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張雅琳說，桃調處人員的行動已引發恐慌，且事前社區未曾被通知，更讓住戶不安，甚至懷疑遭到政治性監控；桃調處以「查核」之名，已引起參與連署的住戶恐懼，更憂心個資會外洩；民主社會不容許類似威權時代的行徑，桃調處應主動說明是否執法過當，相關單位都應立即停止可能侵害民眾權益的行動，還給民眾最基本的安全感。

桃園市議員李宗豪說，26日他接獲陳情，立即介入關心，質疑桃調處就算是為了查核連署資料真實性，也不應採取突襲式登門查詢；市議員許清順認為，桃調處人員於未通知的情況下進入社區查訪，與查水表無異，程序不當也干擾住戶生活；市議員陳雅倫也指出，民眾的個資應受到保障，絕不能用來作為查水表的工具，桃調處的作為已引發社區高度不安。

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