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    首頁　>　政治

    宣布提高3項補助費 蔣萬安：里鄰長承受的壓力不會比市長小

    台北市長蔣萬安27日出席114年台北市民政團隊聯合頒獎典禮，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安27日出席114年台北市民政團隊聯合頒獎典禮，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    2025/06/27 14:10

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安今天出席民政團隊聯合頒獎並宣布，將提高里鄰建設服務經費、睦鄰互助經費、工作協調費補助。他說，里鄰長承受的壓力不會比市長小，市府會持續作為後盾堅強的靠山。

    蔣萬安表示，里長是最重要、最接地氣、最關鍵的角色，站在第一線面對民眾各式陳情，將意見反映給市府，而且往往都是「一人當選，全家服務」，非常辛苦。他上任後，逐步調升鄰長自強活動補助（1200元提高至3800元）、鄰長意外險（保險費600元提高至1200元）、基層人員出國費用（2萬7000元至3萬元）。

    蔣萬安指出，基層反映很久的里鄰建設服務經費，將從現行30萬元，增加5萬元至35萬元；睦鄰互助經費增加2萬元，自6萬元提高至8萬元；鄰長交通補助費，未來朝工作協調費方向調整，增加6000元，從2萬4000元變3萬元。

    他說，市民各式大小事繁多，里鄰長承受的壓力不會比市長小，雖然對於里鄰長付出而言，增幅微不足道，但仍希望能讓基層能夠無後顧之憂地各司其職，協助推動民政工作，市府會持續作為後盾堅強的靠山，「我們是一家人、都是台北隊。」

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