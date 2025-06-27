復刻「川流不息」 王義川號召200台機車4場次罷免掃街

王義川今日與山除薇害發言人阿美、敲羅行動發言人EVA、新竹雙罷領銜人戴振博及桃園市議員黃瓊慧、彭俊豪共同召開「同意車隊一起衝」記者會。（王義川辦公室提供）

2025/06/27 12:48

〔記者李文馨／台北報導〕傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。繼反共護台志工聯盟宣布啟動「護國大遶境」活動後，民進黨立委王義川今（27）日公布「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」全台4場車掃行動，預計號召200台機車在桃園、台東、台中、新竹等地掃街「登陸搶灘」，盼催出同意罷免票。

王義川表示，2024總統大選「川流不息」車隊獲得鄉親支持，這次大罷免行動也將全力投入，反共護台志工聯盟發起人曹興誠發起的「護國大遶境」，像是B-2轟炸機般的罷免區大轟炸、順時鐘遶境，而他所發起的「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」活動，則負責登陸搶灘。

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王義川指出，車隊行動將自7月5日起正式展開，目前預計舉辦桃園場（7/5）、台東場（7/6）、台中場（7/11）與新竹場（7/13），各地車隊將開進大街小巷，沿途宣傳罷免理念、號召同意票，並全程透過直播。

他補充，活動將在下午4時半到6點，避開正中午高溫，車隊全程配戴「同意」貼紙的安全帽、身穿「同意罷免」T恤，機車插上「同意旗」。

桃園市議員黃瓊慧表示，這次國民黨共有24席立委面臨罷免，其中桃園就佔了6席、占比高達4分之1，自己選區內更有萬美玲與牛煦庭兩位藍營立委，顯示桃園是罷免戰線中的重中之重。

桃園市議員彭俊豪指出，這次罷免行動是一場由下而上的草根民主運動，許多地方政治素人與參與連署的民眾，都是為了守護台灣民主而站出來；並提到，過去深藍選區也因國防預算遭凍結、刪減，對藍營立委心生不滿。

敲羅行動發言人EVA說，台中今日最大新聞莫過於國民黨罷免案爆出幽靈連署，台中市黨部共有34人遭到起訴，這件事更加凸顯罷免不適任立委的必要性。

新竹雙罷領銜人戴振博說，之所以要大罷免，就是因為新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙涉及貪污，讓新竹市蒙羞，必須要矯正這種陋習，呼籲新竹市民勇敢站出來，用手上兩張選票投下同意罷免，守護台灣、守護新竹，新竹值得更好。

媒體詢問，是否希望總統賴清德在最後階段參與大罷免相關活動，王義川則表示，總統有總統的高度，無法替他做什麼決定。

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