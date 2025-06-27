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    中六罷團與綠營市議員掃市場 籲民眾訂機票車票726返鄉投票

    中六罷團與民進黨議員一同到建國市場掃街。（記者蘇金鳳攝）

    中六罷團與民進黨議員一同到建國市場掃街。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/27 12:41

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離7月26日罷免投票只剩30天，中六敲羅罷團今天與民進黨市議員黃守達、陳雅惠到建國市場掃市場，強調要深入市場與民眾面對面交流，中六罷團志工小陳表示，罷免現在已進入關鍵時刻，呼籲民眾趕快訂機票、車票返回戶籍地來投票，罷團也會跟民代結合，掃市場、站路口，讓公民力量極大化，一起挽救國會，使之更正常。

    中六敲羅罷團展開掃市場行程，今天則集結在建國市場，市議員黃守達及陳雅惠到場力挺，在掃市場前，眾人手持布條及手板，高喊「726出來投票」「 大罷免大成功」，並進入市場內跟攤商及民眾交流，並贈送貼有大罷免的菜瓜布等競選小物。

    陳雅惠呼籲市民把握7月26日罷免投票日，踴躍出門投下同意票，用行動守護台灣的民主與自由。她強調，無論是國會亂象還是社會不公，唯有人民站出來發聲，改變才有可能發生。

    黃守達表示，從6月20日開始透過各種方式站路口走市場，就是要讓民眾知道7月26日罷免投票，把握最後關键時刻。

    黃守達指出，罷團在洽談罷免看板遇到很多的辛苦，很多人礙於壓力不敢提供，他在協助時，發現罷團人力物力不足，跟對手背後有盧媽媽及市府支援不能相比，因此呼籲台中市民要站出來響應支持，7月26日罷免投票，是撥亂反正的時刻，如果同意台灣可以更好，守護自由民主國家安全不能妥協，要把同意化為行動，7月26日出來投票。

    中六罷團跟民進黨議員掃市場。（記者蘇金鳳攝）

    中六罷團跟民進黨議員掃市場。（記者蘇金鳳攝）

    中六罷團與民進黨議員掃市場。（記者蘇金鳳攝）

    中六罷團與民進黨議員掃市場。（記者蘇金鳳攝）

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