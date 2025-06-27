曬通學步道被打臉「收割政績」 高虹安：因罷免案被政治操作

高虹安說，希望不要因為罷免的關係，就刻意做政治操作，這對學校也並不公平。（記者洪美秀攝）

2025/06/27 12:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）投票訂在7月26日，停職市長高虹安在臉書提到，香山高中的通學步道是有家長握著她的手，希望她完成的。此說法遭學生打臉，該步道是學生自發性的公民行動方案，跟握手沒關係。而綠營議員陳建名、林盈徹也都回顧該通學步道從2021年學生提案後，前市府林智堅任內已多次會勘討論，批高虹安只會收割前朝政績，被打臉還封鎖留言，甚至要學生配合擺拍，已違反行政中立。

對此，高虹安今天受訪稱有看到學生的說法，希望不要因罷免案被政治操作。

請繼續往下閱讀...

高虹安收割前朝政績被打臉後，包括前文化局長錢康明也提出質疑，稱為何要學生穿制服配合停職的市長擺拍，難道是教育處授意及要求？教育處應進行相關行政調查。另市議員陳建名與林盈徹也還原整個學生提案過程，包括2021年學生提案出來後，在前市長林智堅任內就多次會勘討論，且列為優先核定的通學步道，更批高虹安愛收割前朝政績，連學生提案也要編故事。

對此，高虹安今天在民眾黨中央保安隊進駐竹市的活動上回應稱，香山高中通學步道獲很多家長、老師、學生的迴響，目前也有超過3分之2的同學使用這條步道通學，比起繞行車流量大的元培街，從台鐵三姓橋站通往後門，也能節省走路時間。並說她有看到學生的說法，她在發文中也有提到，家長、學生、老師大家一起到現場會勘，也有提到學生在校內透過老師的指導，以公民提案的方式來呈現構想，而在這之後也需要實際執行。

高虹安並稱，她啟動撥補相關預算，跟中央協調用地，包括跟農水署調撥用地，加上校方很希望改善重整後門，也請設計師重新設計，並加入無障礙設計。後續當天開工典禮，她也請來當初公民提案的學生，一起開工動土。她說，好的建設，不是某一個人的功勞，這是和香山高中的師生們一起搭建出來，不是她自己的功勞，但也不能忽視市府團隊在預算、建設、用地取得、設計建造上的努力，希望不要因為罷免的關係，就刻意做政治操作，這對學校也並不公平。

高虹安被指剽竊香山高中學生公民提案遭砲轟。（照片取自網路社群貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法