國民黨台中黨部造假 被訴34名黨工與組織架構圖曝光

國民黨台中市黨部與所屬區黨部，共計34名黨工起訴，包含書記長、總幹事、視導、正副執行長等。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/06/27 12:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部「以罷制罷」，抄襲黨員名冊，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，逾7成名冊疑似造假，中檢今天起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工，其中，陳劍鋒還「撩下去」，親筆抄19份名冊，中檢起訴名單，以及中檢統計的抄錄名冊造假份數如下：

台中市黨部書記長陳劍鋒與第一組總幹事伍康龍（造假126份），2人目前羈押中，起訴後將移請台中地院裁定是否繼續羈押。

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台中市黨部黨工王佳瑩，抄錄造假161份；第一區黨部執行長林健民，抄襲80份、同黨部副執行長羅益奇，抄襲造假120份；中市黨部第三區黨部副執行長黃臣毅，抄錄97份；第六區黨部副執行長（2人）洪麗香與謝士明，各抄襲155、13份；第七區黨部副執行長程翌全，造假99份；中市黨部第二組總幹事楊大緯，抄錄128份；中市黨部第九區黨部小組長劉憲曾，抄襲131份。

台中市黨部第四組視導邱正芳，抄錄140份；中市黨部第四組秘書姜龍，抄錄223份，是所有黨工抄錄份數第二名；中市黨部專員凌伊秀，抄錄19份；第七區黨部執行長王忠輝，抄錄6份；台中市黨部第八區、第九區黨部執行長林政君，抄錄151份；第八區黨部副執行長吳孝育，抄錄112份；第十區黨部執行長陳袞和與副執行長（2人）周岳平、賴欣姿，各抄錄造假201、129、200份。

中市黨部第十一區黨部執行長羅印翔與副執行長（3人）楊滴舟、鐘珍、施玟伶，各偽造58、29、245、173份，其中，第十一區黨部副執行長鐘珍，抄襲偽造245份，份數居所有黨工之冠。

中市黨部第三組與第四組總幹事丘秀中、買志勇，各抄襲造假152、199份；台中市黨部第一區黨部執行長王雲彥與副執行長余爵安，各抄錄128與150份；第二區黨部執行長邱仕誼與副執行長王鴻福，各造假144與104份；第三區黨部執行長王秀玲，造假78份；第四區黨部副執行長張一中，造假156份；第五區黨部執行長吳欣蕙與副執行長廖本立，各抄錄150與146份。以上合計共4258份。

台中地檢署繪製的偽造罷免提議人組織分工圖。（記者張瑞楨翻攝）

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