7/26罷免案投票 藍委批「雜質說」、喊話投不同意

國民黨立委陳菁徽。（圖由陳菁徽國會辦公室提供）

2025/06/27 12:28

〔記者林欣漢／台北報導〕罷免進入第三階段，24位國民黨立委罷免案將於7月26日投、開票，國民黨立委陳菁徽今日於立法院院會國是論壇發言，強調台灣真正的「雜質」，不是人民，是那些把人民當敵人、把不同意見當垃圾、只會護航錯誤政策的民進黨政府，喊話726投不同意罷免。國民黨立委許宇甄也說，賴清德總統應該為「雜質說」公開道歉，並正視自己言語對社會撕裂帶來的深層傷害。若真的有誠意促進台灣的團結，應該回到民主正軌、擁抱多元、尊重異議。

陳菁徽提醒所有台灣人，726出門投不同意罷免，幫賴總統重新定義何謂「雜質」。賴清德的「雜質說」，又讓大家見識到，什麼叫做傲慢的嘴臉。「你不支持民進黨？不好意思，你是雜質。你質疑能源政策？你是雜質。你受不了空污、受不了高電價？你還是雜質。講白一點，在賴清德的眼裡，只有民進黨的才是純的、好的、偉大的，意思是台灣2300萬人只要你不支持民進黨，你各位都是雜質。」

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陳菁徽表示，民進黨嘴上說「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今真面目終於浮現，打著「民主淬鍊」的招牌，實則就是要「打掉雜質，剷除異己」。陳菁徽要提醒賴清德，右手團結台灣，左手搞大罷免的戲碼已經到最終章了，「你口中的雜質」，也就是2300萬的台灣人，會站出來，用選票教訓傲慢的政府。用行動保護自己的未來。

許宇甄也說，現代民主的真正的精神，在於「尊重差異、包容多元」但在賴清德口中的「民主」，越來越像是為了排除異己，製造社會對立所包裝的政治工具。他將「純化」當作目標，這種治理邏輯，是對民主的扭曲、更是對社會共識的破壞。

許宇甄表示，一個沒有異議聲音的社會，從來不是進步的象徵，而是倒退的起點。賴清德為了奪取國會主導權，不惜親自下場主導大罷免，濫用國家資源與行政權力，對在野黨展開全方位的政治清算，這不是民主的強化，而是對民主的背叛，不是政治參與深化，而是把選票當作清除異己的武器，他所指向的不再是民主，而是通往專制獨裁的回頭路。

許宇甄呼籲賴總統，立刻將與自己不同的聲音貶為雜質的發言公開道歉，並正視自己言語對社會撕裂帶來的深層傷害。若真的有誠意促進台灣的團結，應該回到民主正軌、擁抱多元、尊重異議。

國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

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