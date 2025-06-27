柯文哲新竹農地悄賣 陳智菡：個人隱私不需跟社會大眾報告

民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，柯文哲帳戶並未被凍結，但尊重柯家私人財產處分。（記者洪美秀攝）

2025/06/27 11:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲競選總統期間被爆出新竹農地爭議，近期爆出柯所持分的農地已在上週售出。民眾黨新竹黨部主委李國璋稱柯家失去經濟來源，才賣農地套現。但此說法馬上被台北地檢署打臉稱並未凍結帳戶。民眾黨立院黨團主任陳智菡稱，柯文哲的帳戶未被凍結，至於柯文哲的私人財產要如何處分，屬個人隱私，不需要跟社會大眾報告。

根據公開的實價登錄網站，柯文哲所持分的新竹隆恩段農地附近，共有4筆同樣是「特農地」的買賣紀錄，成交價每坪從8.3萬元到16.6萬元不等，若取中間值以每坪12.45萬元來計算，柯文哲所持分的特農地持分約145.54坪，轉賣所得逾1800萬元。

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另根據「前次轉移現職或原規定地價」，柯文哲所持分的24分之5農地在2008年7月的公告土地現值每平方公尺為3700元，經近17年後（2025年5月），公告土地現值每平方公尺已漲到7900元，每平方公尺漲4200元，至少漲1倍以上。

李國璋說，以前柯文哲農地有爭議，柯道歉了。後來農地整好，不管種什麼，卻還是有人要挑三撿四，只要長雜草，就說沒有農地農用。現在柯農地賣了，又被說獲利了結，難道大家賣房子是要賠錢賣嗎？大家10年前買的房子、農地或土地，不管是什麼不動產，除非有不得已的理由，10年後出售難道沒有基本的獲利嗎？並稱因柯帳戶被凍結，為了生活所需，賣土地不行嗎？

李國璋的說法也被北檢打臉，北檢指出，偵辦柯文哲涉京華城、政治獻金等案件，並未扣押柯及其配偶銀行帳戶。

陳智菡針對柯文哲農地出售被諷是獲利了結一事回應說，柯文哲的帳戶確實未被凍結，而中華民國是自由民主的社會，柯家的私人財產要如何處分，不需要跟社會大眾報告。

柯文哲賣農地。（記者洪美秀攝）

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