雙北罷團推「國會派對：生存之亂」線上遊戲 玩家需扮藍委循「黨意」闖關

雙北罷團推出「國會派對：生存之亂」網頁遊戲，希望讓中間選民了解藍委在立院言行。（記者黃子暘攝）

2025/06/27 12:22

〔記者黃子暘／新北報導〕全國24席國民黨籍立委罷免案確定在7月26日舉行第三階段投票，目標罷免新北市藍委林德福、張智倫的雙和罷團攜新北市、台北市其他罷團合作，推出「國會派對：生存之亂」網頁遊戲。雙和罷團成員「Mimi」在今（27）日遊戲發布記者會上介紹，玩家可選擇想扮演的雙北藍委，遵從「黨意」做出選擇，「用正常的思維，在第一關就死掉是很合理的」，凸顯藍委在國會裡面毀憲亂政、有違常理的行為。

Mimi表示，遊戲網址 已經透過罷團社群平台公告，手機、電腦、平板均可使用，玩家將以第一人稱視角「扮演國民黨立委」，需在議題關卡抉擇服從黨意或考量民意，遊戲關卡取材自第11屆立法院開議以來，真實發生過的事件與立委言行；團隊試玩時，許多夥伴第一關就出局，玩家必須使用荒謬、不合理的邏輯才能闖關，更加凸顯藍委在國會毀憲亂政、有違常理的行為。

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Mimi說，雙和罷團對這款遊戲的發想其實在第二階送件結束後就開始了，連署期間無論是空戰、陸戰，都感受到許多中間選民還不了解大罷免為何發起，團隊希望透過輕鬆的RPG（角色扮演）遊戲，使中間選民在遊戲過程中了解不適任立委在國會的種種行徑，更要進一步透過大罷免來重啟國會，因此10幾位夥伴利用正職下班後的時間熬夜製作、校正、修改，每一個題目都跟社會時事、民生問題息息相關，希望大眾7月26日出來投下同意罷免票。

目標罷免藍委王鴻薇的「山除薇害」、罷免藍委李彥秀的「港湖除銹」、罷免藍委羅智強的「大安強強滾」、罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」、罷免藍委賴士葆的「文山退葆」、罷免藍委洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」、罷免藍委葉元之的「板橋大刪元」、罷免藍委張智倫的「倫刪立舒」、罷免藍委林德福的「無獻清林」、罷免藍委羅明才的「拔羅波」、罷免藍委廖先翔的「齊心斷翔」等11團均出席活動，相關藍委也是遊戲中玩家可以扮演的角色。

現場罷團均扮成目標罷免的立委，諷刺模仿立委的知名言行，如羅明才唱不同意罷免兒歌、徐巧芯比中指、葉元之的新北市勞工局宣傳影片「凹一下」等，更由扮演國民黨團立院總召傅崐萁的志工現場進行遊戲試玩，沒想到第一關就出局，現場笑聲不斷。

雙北罷團推出「國會派對：生存之亂」網頁遊戲，希望讓中間選民了解藍委在立院言行。（記者黃子暘攝）

雙北罷團推出「國會派對：生存之亂」網頁遊戲，希望讓中間選民了解藍委在立院言行。（記者黃子暘攝）

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